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Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo 2026: confira os resultados dos jogos de ontem, terça-feira, 23

Cristiano Ronaldo faz história com gols em seis Copas, Portugal goleia e Inglaterra tropeça contra Gana

Cristiano Ronaldo: português é o primeiro jogador a marcar gols em seis Copas diferentes (Paul Ellis/AFP)

Cristiano Ronaldo: português é o primeiro jogador a marcar gols em seis Copas diferentes (Paul Ellis/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 24 de junho de 2026 às 06h27.

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A terça-feira, 23, foi marcada por mais um recorde na Copa do Mundo de 2026. Cristiano Ronaldo brilhou na goleada de Portugal sobre o Uzbequistão e se tornou o primeiro jogador a marcar gols em seis edições diferentes do Mundial.

Além da vitória portuguesa, a rodada teve o empate sem gols entre Inglaterra e Gana, a vitória da Croácia sobre o Panamá e o triunfo da Colômbia diante da República Democrática do Congo, resultados que movimentaram a disputa pelos Grupos K e L.

Cristiano Ronaldo faz história e Portugal goleia

Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0 pela segunda rodada do Grupo K e conquistou sua primeira vitória nesta edição da Copa do Mundo.

O destaque foi Cristiano Ronaldo, que marcou duas vezes e alcançou um feito inédito na história do torneio. Com os gols, o camisa 7 se tornou o primeiro jogador a balançar as redes em seis Copas do Mundo diferentes. O português já havia marcado nas edições de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

Inglaterra para na defesa de Gana

Inglaterra e Gana ficaram no empate por 0 a 0 pela segunda rodada do Grupo L.

Depois de marcar quatro gols na estreia, os ingleses encontraram dificuldades para superar a defesa montada pelo técnico Carlos Queiroz e criaram poucas oportunidades claras de gol.

O resultado levou as duas seleções aos 4 pontos. A Inglaterra permanece na liderança pelos critérios de desempate, com melhor saldo de gols.

A definição das vagas e da primeira colocação do grupo ficará para a última rodada. No sábado, 27, os ingleses enfrentam o Panamá, enquanto Gana encara a Croácia.

Croácia vence e segue viva no Grupo L

A Croácia derrotou o Panamá por 1 a 0, em Toronto, e manteve chances de classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.

O único gol da partida foi marcado por Ante Budimir, aos 53 minutos, após assistência de Marco Pasalic. A seleção croata controlou boa parte do confronto e resistiu à pressão panamenha nos minutos finais.

Com o resultado, a Croácia chegou aos 3 pontos e segue viva na disputa por uma vaga nas oitavas de final. Já o Panamá segue sem pontuar.

Classificação do Grupo L

PosiçãoSeleçãoJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols marcadosGols sofridosSaldo de golsFair PlayPontosStatus
1Inglaterra2110422-14-
2Gana2110101-24-
3Croácia210134-1-13-
4Panamá200202-2-30Eliminado

Colômbia garante classificação e assume liderança do Grupo K

A Colômbia venceu a República Democrática do Congo por 1 a 0 e confirmou a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.

O gol da vitória foi marcado por Daniel Muñoz, aos 75 minutos. Superior durante a maior parte do jogo, a equipe colombiana controlou a posse de bola e criou as principais oportunidades da partida.

Com a segunda vitória em dois jogos, a Colômbia chegou aos 6 pontos e assumiu a liderança isolada do Grupo K. Portugal aparece na segunda posição, com 4 pontos.

Tabela atualizada do Grupo K

PosiçãoSeleçãoJogos disputadosVitóriasEmpatesDerrotasGols marcadosGols sofridosSaldo de golsFair PlayPontosStatus
1Colômbia2200413-36Classificação confirmada
2Portugal2110615-44-
3RD do Congo201112-1-21-
4Uzbequistão200218-7-20-

Próximos jogos da Copa do Mundo

A fase de grupos continua nesta quarta-feira, 24, com seis partidas, incluindo o confronto entre Brasil e Escócia, válido pelo Grupo C.

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