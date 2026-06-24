Copa do Mundo 2026: confira os resultados dos jogos de ontem, terça-feira, 23

A terça-feira, 23, foi marcada por mais um recorde na Copa do Mundo de 2026. Cristiano Ronaldo brilhou na goleada de Portugal sobre o Uzbequistão e se tornou o primeiro jogador a marcar gols em seis edições diferentes do Mundial.

Além da vitória portuguesa, a rodada teve o empate sem gols entre Inglaterra e Gana, a vitória da Croácia sobre o Panamá e o triunfo da Colômbia diante da República Democrática do Congo, resultados que movimentaram a disputa pelos Grupos K e L.

Cristiano Ronaldo faz história e Portugal goleia

Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0 pela segunda rodada do Grupo K e conquistou sua primeira vitória nesta edição da Copa do Mundo.

O destaque foi Cristiano Ronaldo, que marcou duas vezes e alcançou um feito inédito na história do torneio. Com os gols, o camisa 7 se tornou o primeiro jogador a balançar as redes em seis Copas do Mundo diferentes. O português já havia marcado nas edições de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

Inglaterra para na defesa de Gana

Inglaterra e Gana ficaram no empate por 0 a 0 pela segunda rodada do Grupo L.

Depois de marcar quatro gols na estreia, os ingleses encontraram dificuldades para superar a defesa montada pelo técnico Carlos Queiroz e criaram poucas oportunidades claras de gol.

O resultado levou as duas seleções aos 4 pontos. A Inglaterra permanece na liderança pelos critérios de desempate, com melhor saldo de gols.

A definição das vagas e da primeira colocação do grupo ficará para a última rodada. No sábado, 27, os ingleses enfrentam o Panamá, enquanto Gana encara a Croácia.

Croácia vence e segue viva no Grupo L

A Croácia derrotou o Panamá por 1 a 0, em Toronto, e manteve chances de classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.

O único gol da partida foi marcado por Ante Budimir, aos 53 minutos, após assistência de Marco Pasalic. A seleção croata controlou boa parte do confronto e resistiu à pressão panamenha nos minutos finais.

Com o resultado, a Croácia chegou aos 3 pontos e segue viva na disputa por uma vaga nas oitavas de final. Já o Panamá segue sem pontuar.

Classificação do Grupo L

Posição Seleção Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols sofridos Saldo de gols Fair Play Pontos Status 1 Inglaterra 2 1 1 0 4 2 2 -1 4 - 2 Gana 2 1 1 0 1 0 1 -2 4 - 3 Croácia 2 1 0 1 3 4 -1 -1 3 - 4 Panamá 2 0 0 2 0 2 -2 -3 0 Eliminado

Colômbia garante classificação e assume liderança do Grupo K

A Colômbia venceu a República Democrática do Congo por 1 a 0 e confirmou a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.

O gol da vitória foi marcado por Daniel Muñoz, aos 75 minutos. Superior durante a maior parte do jogo, a equipe colombiana controlou a posse de bola e criou as principais oportunidades da partida.

Com a segunda vitória em dois jogos, a Colômbia chegou aos 6 pontos e assumiu a liderança isolada do Grupo K. Portugal aparece na segunda posição, com 4 pontos.

Tabela atualizada do Grupo K

Posição Seleção Jogos disputados Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols sofridos Saldo de gols Fair Play Pontos Status 1 Colômbia 2 2 0 0 4 1 3 -3 6 Classificação confirmada 2 Portugal 2 1 1 0 6 1 5 -4 4 - 3 RD do Congo 2 0 1 1 1 2 -1 -2 1 - 4 Uzbequistão 2 0 0 2 1 8 -7 -2 0 -

Próximos jogos da Copa do Mundo

A fase de grupos continua nesta quarta-feira, 24, com seis partidas, incluindo o confronto entre Brasil e Escócia, válido pelo Grupo C.