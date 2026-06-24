Copa do Mundo 2026: confira os resultados dos jogos de ontem, terça-feira, 23

Cristiano Ronaldo: português é o primeiro jogador a marcar gols em seis Copas diferentes (Paul Ellis/AFP)
Repórter
Publicado em 24 de junho de 2026 às 06h27.
A terça-feira, 23, foi marcada por mais um recorde na Copa do Mundo de 2026. Cristiano Ronaldo brilhou na goleada de Portugal sobre o Uzbequistão e se tornou o primeiro jogador a marcar gols em seis edições diferentes do Mundial.
Além da vitória portuguesa, a rodada teve o empate sem gols entre Inglaterra e Gana, a vitória da Croácia sobre o Panamá e o triunfo da Colômbia diante da República Democrática do Congo, resultados que movimentaram a disputa pelos Grupos K e L.
Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0 pela segunda rodada do Grupo K e conquistou sua primeira vitória nesta edição da Copa do Mundo.
O destaque foi Cristiano Ronaldo, que marcou duas vezes e alcançou um feito inédito na história do torneio. Com os gols, o camisa 7 se tornou o primeiro jogador a balançar as redes em seis Copas do Mundo diferentes. O português já havia marcado nas edições de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.
Inglaterra e Gana ficaram no empate por 0 a 0 pela segunda rodada do Grupo L.
Depois de marcar quatro gols na estreia, os ingleses encontraram dificuldades para superar a defesa montada pelo técnico Carlos Queiroz e criaram poucas oportunidades claras de gol.
O resultado levou as duas seleções aos 4 pontos. A Inglaterra permanece na liderança pelos critérios de desempate, com melhor saldo de gols.
A definição das vagas e da primeira colocação do grupo ficará para a última rodada. No sábado, 27, os ingleses enfrentam o Panamá, enquanto Gana encara a Croácia.
A Croácia derrotou o Panamá por 1 a 0, em Toronto, e manteve chances de classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.
O único gol da partida foi marcado por Ante Budimir, aos 53 minutos, após assistência de Marco Pasalic. A seleção croata controlou boa parte do confronto e resistiu à pressão panamenha nos minutos finais.
Com o resultado, a Croácia chegou aos 3 pontos e segue viva na disputa por uma vaga nas oitavas de final. Já o Panamá segue sem pontuar.
|Posição
|Seleção
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols marcados
|Gols sofridos
|Saldo de gols
|Fair Play
|Pontos
|Status
|1
|Inglaterra
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|-1
|4
|-
|2
|Gana
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|-2
|4
|-
|3
|Croácia
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|-1
|3
|-
|4
|Panamá
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|-3
|0
|Eliminado
A Colômbia venceu a República Democrática do Congo por 1 a 0 e confirmou a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.
O gol da vitória foi marcado por Daniel Muñoz, aos 75 minutos. Superior durante a maior parte do jogo, a equipe colombiana controlou a posse de bola e criou as principais oportunidades da partida.
Com a segunda vitória em dois jogos, a Colômbia chegou aos 6 pontos e assumiu a liderança isolada do Grupo K. Portugal aparece na segunda posição, com 4 pontos.
|Posição
|Seleção
|Jogos disputados
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols marcados
|Gols sofridos
|Saldo de gols
|Fair Play
|Pontos
|Status
|1
|Colômbia
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|-3
|6
|Classificação confirmada
|2
|Portugal
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|-4
|4
|-
|3
|RD do Congo
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|-2
|1
|-
|4
|Uzbequistão
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|-2
|0
|-
A fase de grupos continua nesta quarta-feira, 24, com seis partidas, incluindo o confronto entre Brasil e Escócia, válido pelo Grupo C.