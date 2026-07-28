Dakota Johnson tem mudança radical no visual para interpretar Marilyn Monroe

Dakota Johnson deixou para trás seu tradicional visual de cabelos castanhos e franja para assumir uma das transformações mais marcantes de sua carreira. As primeiras imagens de "Flesh Impact" revelam a atriz com um bob loiro platinado inspirado em Marilyn Monroe, em um visual que muda completamente sua aparência.

Atriz viverá Marilyn Monroe em curta

A mudança faz parte da caracterização para "Flesh Impact", curta-metragem dirigido por Maggie Gyllenhaal. Na produção, Dakota interpreta Marilyn Monroe aos 36 anos, enquanto Ellen Burstyn vive uma versão fictícia da atriz em uma realidade alternativa na qual ela envelheceu e seguiu vivendo por décadas.

O novo visual reúne um corte curto na altura do queixo, fios loiros platinados, franja, batom vermelho e a tradicional pinta acima dos lábios, recriando elementos que transformaram Marilyn em um dos maiores símbolos de Hollywood.

Transformação vai além do cabelo

Segundo Maggie Gyllenhaal, a proposta do filme busca explorar Marilyn Monroe sob uma perspectiva contemporânea. A diretora explicou que o projeto combina fatos e imaginação para refletir sobre identidade, fama e o papel das mulheres na indústria do entretenimento.

"Este filme é uma mistura de Marilyn e da minha fantasia sobre ela", disse Gyllenhaal à Variety. "De muitas maneiras, este filme é sobre Marilyn e também sobre atrizes em geral e como é ter esse trabalho estranho, muito vulnerável e, ao mesmo tempo, muito poderoso."

Estreia acontece em Veneza

"Flesh Impact" tem estreia programada para o Festival de Cinema de Veneza, que acontece entre os dias 2 e 12 de setembro de 2026, e integra as homenagens ao centenário de nascimento de Marilyn Monroe. O elenco também reúne Peter Sarsgaard e Sepideh Moafi, em uma produção que promete revisitar o legado da estrela sob um novo olhar.