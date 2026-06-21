Brasil enfrentaria Japão se fase de grupos da Copa do Mundo acabasse agora

Faltam ainda dois jogos para o Grupo C da Copa do Mundo se definir, mas a tabela atual já permite simular o próximo adversário do Brasil. Se a fase de grupos terminasse neste exato momento, a Seleção brasileira enfrentaria o Japão na abertura do mata-mata, em Houston.

O exercício é hipotético — e arriscado, já que dois jogos decisivos ainda faltam. Mas serve para ilustrar como uma única rodada pode mudar o caminho da equipe de Carlo Ancelotti.

Por que seria o Japão?

O cruzamento da nova fase de 32 avos de final segue uma regra fixa definida pela Fifa: o vencedor do Grupo F enfrenta o 2º colocado do Grupo C.

Hoje, o Brasil lidera o Grupo C com 4 pontos, na frente do Marrocos, também com 4, mas com vantagem no saldo de gols.

No Grupo F, o cenário virou de cabeça para baixo na madrugada deste domingo, 21.

O Japão goleou a Tunísia por 4 a 0 em Monterrey, no jogo de número 1.000 da história das Copas do Mundo, e chegou aos quatro pontos — igualando a Holanda tanto em pontos quanto em saldo de gols (+4 para as duas seleções).

A liderança, porém, permanece com os holandeses, que têm sete gols marcados contra seis dos japoneses. A Suécia caiu para a terceira posição, e a Tunísia está eliminada.

Como Holanda e Japão estão separados apenas por uma margem mínima de gols marcados, qualquer resultado na última rodada pode inverter as posições.

A simulação muda a cada jogo

Essa fotografia tem validade curta.

Tanto o Grupo C quanto o Grupo F fecham a fase de grupos antes do próximo fim de semana: o Brasil enfrenta a Escócia na quarta-feira, 24 de junho, enquanto o Marrocos joga contra o Haiti no mesmo horário.

Já no Grupo F, a rodada decisiva tem Suécia x Japão, em Dallas, e Holanda x Tunísia, em Kansas City, ambos na quinta-feira, 25 de junho, às 20h, no horário de Brasília.

Uma vitória do Japão sobre a Suécia, combinada a um tropeço holandês contra a Tunísia, pode inverter a liderança do grupo — o que mudaria o adversário do Brasil. Já um resultado holandês positivo mantém a configuração atual.

Onde e quando seria o jogo?

Se a configuração atual se confirmar, Brasil e Japão se enfrentariam na segunda-feira, 29, no NRG Stadium, em Houston — mesmo local e data já previstos no calendário oficial da Fifa para o confronto entre os classificados das duas chaves.