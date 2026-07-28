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Eleições 2026: Brasil terá mais de 158 milhões de eleitores aptos a votar, mostra TSE

O levantamento aponta que a Região Norte teve o maior crescimento proporcional de eleitores do País, registrando 4,37% a mais em comparação a 2022

O retrato do eleitorado divulgado pelo TSE evidencia não apenas o crescimento do número de votantes, mas também transformações demográficas e sociais (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O retrato do eleitorado divulgado pelo TSE evidencia não apenas o crescimento do número de votantes, mas também transformações demográficas e sociais (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

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Publicado em 28 de julho de 2026 às 21h01.

O Brasil terá 158.745.463 eleitores aptos a votar no primeiro turno das Eleições 2026, marcado para 4 de outubro, segundo levantamento divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número representa um crescimento de 2,29 milhões de eleitores em relação ao pleito de 2022, alta de 1,46%. Neste ano, os brasileiros escolherão presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

Os dados revelam mudanças importantes no perfil do eleitorado. A Região Norte registrou o maior crescimento proporcional do País, com avanço de 4,37%, passando a concentrar 8,26% do total de eleitores. Na outra ponta, o Sudeste, embora permaneça como a região mais populosa eleitoralmente, teve redução de 0,56% no número de votantes, diminuindo sua participação para 41,78% do eleitorado nacional.

Entre os estados, São Paulo segue como o maior colégio eleitoral, com 34,1 milhões de eleitores, o equivalente a 21,48% do total nacional. Na sequência aparecem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. Juntos, esses cinco estados concentram mais da metade dos eleitores brasileiros. Já Roraima continua sendo o menor colégio eleitoral do País, com cerca de 401,6 mil votantes, embora tenha registrado o maior crescimento proporcional entre os estados, de 9,63%.

Outro destaque é o aumento expressivo do eleitorado que reside no exterior. O contingente de brasileiros aptos a votar fora do País chegou a 918,8 mil pessoas, crescimento de 31,82% em comparação com 2022. No exterior, o voto é destinado exclusivamente à eleição para presidente da República.

Perfil dos eleitores

O levantamento também confirma a predominância feminina nas urnas. As mulheres representam 52,84% do eleitorado, somando 83,9 milhões de eleitoras, enquanto os homens correspondem a 47,16%, com 74,8 milhões de registros.

Já a distribuição por idade indica um processo de envelhecimento do eleitorado. A faixa etária de 40 a 44 anos tornou-se a mais numerosa do Brasil e lidera em 17 estados. Além disso, o número de eleitores com 60 anos ou mais cresceu em mais de 4,5 milhões desde 2022, passando a representar 23,6% do total. Em sentido oposto, houve redução na participação dos jovens, especialmente na faixa de até 18 anos.

Os dados do TSE também apontam avanços na identificação do perfil dos eleitores. O cadastro de 2026 registra maior diversidade racial, resultado da ampliação do preenchimento da autodeclaração de raça e cor. Além disso, o ensino médio completo tornou-se o grau de escolaridade predominante em 22 unidades da Federação, enquanto, entre os brasileiros que votam no exterior, prevalece o ensino superior completo.

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