Classificação do Grupo F da Copa do Mundo; veja tabela

O Grupo F da Copa do Mundo chega à última rodada da fase de classificação com Holanda e Japão na liderança da chave.

As duas seleções somam quatro pontos e dependem apenas de seus resultados para avançar às oitavas de final. A Suécia, com três pontos, ainda briga por uma vaga direta, enquanto a Tunísia busca seus primeiros pontos e tenta seguir viva na disputa entre os melhores terceiros colocados do torneio.

2ª rodada (resultados)

Holanda 5 x 1 Suécia (20/06, sábado, em Houston)

Tunísia 0 x 4 Japão (21/06, no El Gigante de Acero).

Como funciona a classificação da Copa do Mundo

Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados do grupo, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as 12 chaves da competição.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.

Legenda: P = Pontos | J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | GP = Gols Pró | GC = Gols Contra | SG = Saldo de Gols | % = Aproveitamento