Esporte

Fase de grupos copa 2026

Santos x Universidad Central: veja onde assistir e horário do confronto

O confronto entre o Peixe e a equipe venezuelana será pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

Benjamín Rollheiser: o Santos encara o Universidade Central pelo duelo de volta dos playoffs da Sul-Americana (Raul Baretta/ Santos FC)

Benjamín Rollheiser: o Santos encara o Universidade Central pelo duelo de volta dos playoffs da Sul-Americana (Raul Baretta/ Santos FC)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 28 de julho de 2026 às 06h11.

Tudo sobreSantos Futebol Clube
Saiba mais

O Santos encara o Universidad Central nesta terça-feira, 28, pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida será realizada às 21h30, na Vila Belmiro, em Santos.

No confronto de ida, o Peixe não teve dificuldades e, mesmo jogando na Venezuela, venceu por 4 a 1. Com isso, a equipe paulista pode perder por até dois gols de diferença que ainda garante a classificação. Em caso de derrota por três gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Para avançar, o Universidad Central precisa vencer por quatro ou mais gols.

O Santos voltou a campo no último final de semana pelo Brasileirão e empatou com a Chapecoense. Jogando na Vila Belmiro, o placar ficou em 2 a 2, com Neymar anotando os dois gols santistas. Com o resultado, o Peixe segue na parte de baixo da tabela, com 22 pontos, na 14ª colocação, próximo da zona de rebaixamento.

Já o Universidad Central teve a semana livre para se preparar para o confronto de volta. O Campeonato Venezuelano ainda não voltou. Com isso, o clube teve um período maior de preparação para o confronto decisivo da Copa Sul-Americana.

Onde assistir Santos x Universidad Central

O duelo entre Santos e Universidad Central terá transmissão do SBT, da ESPN e do Disney+.

Que horas é o jogo Santos x Universidad Central?

A partida de hoje começa às 21h30 (horário de Brasília).

Possíveis escalações de Santos e Universidad Central

Santos:

Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Miguelito, Barreal e Thaciano.

Técnico: Cuca.

Universidad Central

Schiavone; Kendrys Silva (Maicol Ruiz), Peraza, Mottes e Cumana (Vicente Rodríguez); Solé (Carrillo), Alexander González, Lugo (Samuel Sosa) e Granko (Daniel de Sousa); Zapata e Edwin Mosquera.

Técnico: Daniel Sasso.

Acompanhe tudo sobre:Santos Futebol ClubeCopa Sul-Americana

Mais de Esporte

Flamengo recebe proposta de time europeu por Léo Pereira, diz jornalista

Kylian Mbappé desabafa após derrota na Copa: ‘Dói e continuará doendo’

Falha de Carlos Miguel custa caro ao Palmeiras no Brasileiro

Copa do Brasil volta nesta semana: veja calendário das oitavas de final

Mais na Exame

Ciência

O que são bólidos? Entenda as 'bolas de fogo' que podem cruzar o céu no fim de julho

Inteligência Artificial

O segredo para fazer qualquer IA responder muito melhor está nesta técnica

Mundo

Índia multará em R$ 2,6 milhões quem vazar respostas de vestibular

EXAME Agro

China aposta na planta que cresce mais rápido no mundo para conter desertos