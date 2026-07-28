Santos x Universidad Central: veja onde assistir e horário do confronto

Benjamín Rollheiser: o Santos encara o Universidade Central pelo duelo de volta dos playoffs da Sul-Americana (Raul Baretta/ Santos FC)
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Publicado em 28 de julho de 2026 às 06h11.
O Santos encara o Universidad Central nesta terça-feira, 28, pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida será realizada às 21h30, na Vila Belmiro, em Santos.
No confronto de ida, o Peixe não teve dificuldades e, mesmo jogando na Venezuela, venceu por 4 a 1. Com isso, a equipe paulista pode perder por até dois gols de diferença que ainda garante a classificação. Em caso de derrota por três gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Para avançar, o Universidad Central precisa vencer por quatro ou mais gols.
O Santos voltou a campo no último final de semana pelo Brasileirão e empatou com a Chapecoense. Jogando na Vila Belmiro, o placar ficou em 2 a 2, com Neymar anotando os dois gols santistas. Com o resultado, o Peixe segue na parte de baixo da tabela, com 22 pontos, na 14ª colocação, próximo da zona de rebaixamento.
Já o Universidad Central teve a semana livre para se preparar para o confronto de volta. O Campeonato Venezuelano ainda não voltou. Com isso, o clube teve um período maior de preparação para o confronto decisivo da Copa Sul-Americana.
O duelo entre Santos e Universidad Central terá transmissão do SBT, da ESPN e do Disney+.
A partida de hoje começa às 21h30 (horário de Brasília).
Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Miguelito, Barreal e Thaciano.
Técnico: Cuca.
Schiavone; Kendrys Silva (Maicol Ruiz), Peraza, Mottes e Cumana (Vicente Rodríguez); Solé (Carrillo), Alexander González, Lugo (Samuel Sosa) e Granko (Daniel de Sousa); Zapata e Edwin Mosquera.
Técnico: Daniel Sasso.