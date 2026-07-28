Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta terça-feira, 28

Nesta terça-feira, 28, o principal destaque do dia de jogos é o Santos, que entra em campo pelo confronto de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Além disso, Tigre-ARG e Nacional também decidem outro classificado na competição continental.
Pelo futebol nacional, os jogos serão pela Série B do Campeonato Brasileiro, que terá três partidas válidas pela 20ª rodada, e pelo Campeonato Paulista Feminino. Já no cardápio internacional, haverá Campeonato Argentino, playoffs da Liga dos Campeões e amistosos.
Veja os jogos desta terça-feira, 28
Amistosos
- 6h45 - Chelsea x WS Wanderers
Liga dos Campeões
15h45 - Hearts x Sturm Graz
Copa Sul-Americana
- 19h - Tigre x Nacional-URU
- 21h30 - Santos x Universidad Central
Campeonato Paulista Feminino
- 19h - Red Bull Bragantino x Santos
Série B do Brasileirão
- 19h30 - Ponte Preta x Athletic Club-MG
- 19h30 - Juventude x Avaí
- 21h35 - Fortaleza x Botafogo-SP
Campeonato Argentino
- 21h15 - Rosario Central x Racing
- 21h15 - Argentinos Juniors x Estudiantes de Rio Cuarto
Veja onde assistir aos jogos desta terça-feira, 28
SportyNet
- 6h45 - Chelsea x WS Wanderers (Amistoso)
- 19h30 - Juventude x Avaí (Série B do Brasileirão)
- 21h35 - Fortaleza x Botafogo-SP (Série B do Brasileirão)
Xsports
- 15h45 - Hearts x Sturm Graz (Liga dos Campeões)
ESPN 3 e Disney+
- 19h - Tigre x Nacional-URU (Copa Sul-Americana)
- 21h15 - Rosario Central x Racing (Campeonato Argentino)
Sportv
- 19h - Red Bull Bragantino x Santos (Campeonato Paulista Feminino)
Disney+
- 19h30 - Ponte Preta x Athletic Club-MG (Série B do Brasileirão)
- 21h15 - Argentinos Juniors x Estudiantes de Rio Cuarto (Campeonato Argentino)
SportyNet, Xsports, ESPN 4 e Disney+
- 19h30 - Juventude x Avaí (Série B do Brasileirão)
SBT, ESPN e Disney+
- 21h30 - Santos x Universidad Central (Copa Sul-Americana)
RedeTV, SportyNet, ESPN 4 e Disney+
- 21h35 - Fortaleza x Botafogo-SP (Série B do Brasileirão)