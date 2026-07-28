Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta terça-feira, 28

O principal destaque fica por conta do Santos, que entra em campo pela Sul-Americana. A Série B também movimenta o dia de jogos

Esportes: o Santos entra em campo pelo playoffs da Copa Sul-Americana nesta terça (Esportes/Exame)

Esportes: o Santos entra em campo pelo playoffs da Copa Sul-Americana nesta terça (Esportes/Exame)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 28 de julho de 2026 às 06h15.

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Nesta terça-feira, 28, o principal destaque do dia de jogos é o Santos, que entra em campo pelo confronto de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Além disso, Tigre-ARG e Nacional também decidem outro classificado na competição continental.

Pelo futebol nacional, os jogos serão pela Série B do Campeonato Brasileiro, que terá três partidas válidas pela 20ª rodada, e pelo Campeonato Paulista Feminino. Já no cardápio internacional, haverá Campeonato Argentino, playoffs da Liga dos Campeões e amistosos.

Veja os jogos desta terça-feira, 28

Amistosos

  • 6h45 - Chelsea x WS Wanderers

Liga dos Campeões

15h45 - Hearts x Sturm Graz

Copa Sul-Americana

  • 19h - Tigre x Nacional-URU
  • 21h30 - Santos x Universidad Central

Campeonato Paulista Feminino

  • 19h - Red Bull Bragantino x Santos

Série B do Brasileirão

  • 19h30 - Ponte Preta x Athletic Club-MG
  • 19h30 - Juventude x Avaí
  • 21h35 - Fortaleza x Botafogo-SP

Campeonato Argentino

  • 21h15 - Rosario Central x Racing
  • 21h15 - Argentinos Juniors x Estudiantes de Rio Cuarto

Veja onde assistir aos jogos desta terça-feira, 28

SportyNet

  • 6h45 - Chelsea x WS Wanderers (Amistoso)
  • 19h30 - Juventude x Avaí (Série B do Brasileirão)
  • 21h35 - Fortaleza x Botafogo-SP (Série B do Brasileirão)

Xsports

  • 15h45 - Hearts x Sturm Graz (Liga dos Campeões)

ESPN 3 e Disney+

  • 19h - Tigre x Nacional-URU (Copa Sul-Americana)
  • 21h15 - Rosario Central x Racing (Campeonato Argentino)

Sportv

  • 19h - Red Bull Bragantino x Santos (Campeonato Paulista Feminino)

Disney+

  • 19h30 - Ponte Preta x Athletic Club-MG (Série B do Brasileirão)
  • 21h15 - Argentinos Juniors x Estudiantes de Rio Cuarto (Campeonato Argentino)

SportyNet, Xsports, ESPN 4 e Disney+

  • 19h30 - Juventude x Avaí (Série B do Brasileirão)

SBT, ESPN e Disney+

  • 21h30 - Santos x Universidad Central (Copa Sul-Americana)

RedeTV, SportyNet, ESPN 4 e Disney+

  • 21h35 - Fortaleza x Botafogo-SP (Série B do Brasileirão)
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