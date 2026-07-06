Balogun joga hoje? Jogador teve expulsão revertida pela Fifa após 'bronca' de Trump

Nesta segunda-feira, 6, Estados Unidos e Bélgica se enfrentam por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 21h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.

A polêmica em torno deste jogo ficou por conta do atacante Folarin Balogun. Após ser expulso no duelo contra a Bósnia e Herzegovina, na fase anterior, a Fifa decidiu suspender a punição aplicada ao jogador. Com isso, ele está escalado como titular pelos Estados Unidos para o confronto.

Escalações de Estados Unidos e Bélgica

Mauricio Pochettino, treinador dos Estados Unidos, manda a campo a seguinte escalação: Matt Freese; Alex Freeman, Tim Ream, Chris Richards e Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie e Malik Tillman; Sergiño Dest, Christian Pulisic e Folarin Balogun, confirmado entre os titulares.

Já a Bélgica está escalada da seguinte maneira por Rudi Garcia: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy e Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Amadou Onana e Youri Tielemans; Leandro Trossard, Dodi Lukebakio e Charles De Ketelaere.

Quartas de final

O vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bélgica enfrentará a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será no dia 10 de julho, às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.. A Espanha bateu Portugual em partida realizada nesta segunda-feira.