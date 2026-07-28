Xuxa, Tiago Iorc e pagode: confira os principais shows da semana em São Paulo

O último fim de semana de julho e o primeiro dia de agosto prometem movimentar o calendário cultural paulista. A programação reúne artistas de diferentes gerações e estilos, com apresentações que vão do pagode ao pop, passando pela MPB, música religiosa e um dos maiores festivais do país.

Confira 7 atrações que vão acontecer nesta semana, em São Paulo:

Xuxa retorna aos palcos no Nubank Parque

A sexta-feira, 31 de julho, marca mais uma apresentação de "Xuxa – O Último Voo da Nave #2", no Nubank Parque, em São Paulo. O espetáculo resgata momentos marcantes da carreira da Rainha dos Baixinhos com uma produção de grande porte, reunindo sucessos que atravessaram gerações.

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'Samba 90' reúne grandes nomes do pagode

Também na sexta-feira, o Espaço Unimed recebe o "Samba 90", encontro que reúne Netinho de Paula, Chrigor, Marcio Art e o grupo Doce Encontro. O show celebra clássicos que marcaram o pagode nacional e promete uma viagem pelos sucessos dos anos 1990.

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Thiaguinho e Péricles dividem o palco em São Bernardo

No sábado, 1º de agosto, Thiaguinho e Péricles protagonizam um dos encontros mais aguardados da semana na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo. Os dois artistas apresentam repertórios recheados de sucessos que ajudaram a consolidar o pagode como um dos gêneros mais populares do país.

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Padre Fábio de Melo participa do 'Vozes da Aliança'

A programação de sábado também inclui o evento "Vozes da Aliança", que leva Padre Fábio de Melo ao Expo Barra Funda. A apresentação reúne música, espiritualidade e momentos de reflexão em um encontro voltado ao público cristão.

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Simone leva clássicos da MPB ao Tokio Marine Hall

Ícone da música brasileira, Simone sobe ao palco do Tokio Marine Hall no sábado, 1º de agosto. A cantora apresenta um repertório que reúne sucessos de diferentes fases da carreira, incluindo canções que marcaram décadas da MPB.

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João Rock movimenta Ribeirão Preto

Para quem pretende sair da capital, Ribeirão Preto recebe mais uma edição do João Rock no sábado. O festival reúne artistas de diferentes vertentes da música brasileira, como CPM 22, BaianaSystem, Os Paralamas do Sucesso, Marina Sena, Djonga e muitos outros, e mantém sua tradição como um dos principais eventos do calendário nacional, atraindo milhares de fãs de todo o país.

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Tiago Iorc celebra uma década de ' Troco Likes'

O Espaço Unimed também recebe Tiago Iorc no sábado, 1º de agosto, com a turnê "Troco Likes 10 Anos". O show comemora uma década do álbum que marcou a carreira do cantor e compositor, reunindo sucessos como "Amei Te Ver" e "Coisa Linda". A apresentação revisita um dos trabalhos mais importantes de sua trajetória, com novos arranjos e uma produção pensada para celebrar a conexão construída com o público ao longo dos últimos dez anos.

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