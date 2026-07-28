Esta construtora do Paraná quer dobrar de tamanho com obras para o agro e faturar R$ 40 milhões

Fundada em 2018, a Dallago Construtora atua na execução de obras civis, principalmente para clientes corporativos, no modelo B2B. A empresa trabalha com obras industriais e comerciais, com forte presença em projetos ligados ao agronegócio.

O ano passado foi considerado um marco para a empresa. Após registrar receita operacional líquida de R$ 18 milhões em 2024, a construtora passou a integrar o ranking EXAME Negócios em Expansão 2025. Além disso, encerrou o período com faturamento de R$ 19,2 milhões, entregou cinco obras e projetos e firmou outros seis contratos.

Para 2026, a meta é alcançar R$ 40 milhões em faturamento, mantendo o crescimento de forma sustentável e concentrando esforços em obras corporativas, industriais e projetos sob medida.

À frente da empresa está Diego Dallago, natural de Toledo, no interior do Paraná. Aos 39 anos, ele é formado em engenharia civil e engenharia de segurança do trabalho. Sua vida profissional sempre esteve ligada à construção civil, especialmente à gestão de obras, ao atendimento de clientes corporativos e à execução de projetos que exigem alta responsabilidade técnica.

O empreendedorismo surgiu de forma natural ao longo da carreira. Segundo ele, o perfil voltado à solução de problemas, à assunção de responsabilidades e à busca por melhorias constantes nos processos foi determinante para a decisão de criar o próprio negócio.

"A motivação veio da vontade de fazer construção civil de forma próxima do cliente, com transparência, previsibilidade e foco em resultado. Vi uma oportunidade de criar uma empresa baseada em confiança, gestão e entrega consistente", explica Dallego.

Pai de uma menina e dois meninos, ele conta que a paternidade trouxe ainda mais responsabilidade e propósito para a idealização da Dallago. Para ele, a empresa representa não apenas um projeto profissional, mas também um legado familiar.

A Dallago, porém, não foi sua primeira experiência empreendedora. Antes dela, Diego integrou a Tetris Construtora, empresa que encerrou as operações após ele e o então sócio decidirem, em comum acordo, pelo fim da sociedade. O encerramento, conta, não significou uma ruptura com a construção civil, e sim o início de uma nova etapa.

Da experiência anterior, foram mantidos o compromisso com a qualidade técnica, a seriedade na condução das obras e a proximidade com os clientes. A principal mudança ocorreu na estrutura de gestão. A Dallago nasceu com processos mais claros e, principalmente, maior atenção ao planejamento, controle, comunicação e eficiência operacional.

Embora tenha fundado a construtora sozinho e permaneça como único sócio até hoje, o empreendedor afirma que a trajetória não foi construída de forma isolada. Em 2020, conheceu Amanda, sua esposa, também engenheira e atualmente diretora da empresa. "É com ela que compartilho todas as decisões, dificuldades e vitórias", comenta.

O contrato que consolidou a Dallago

Entre os momentos mais desafiadores da história da empresa, Diego ressalta o período inicial de operação, marcado pela transição empresarial, pelo reposicionamento da marca, pela estruturação da equipe e pela definição do mercado de atuação.

Uma das viradas de chave ocorreu em 2023, quando a construtora conquistou o contrato para executar uma planta industrial completa de uma indústria de nutrição animal em Quatro Pontes, no interior do Paraná. Segundo ele, o projeto demonstrou que a empresa estava preparada para assumir obras de maior complexidade.

A Dallago atua principalmente na região Sul e em Mato Grosso do Sul. A proximidade com o agronegócio é resultado da força do setor na região onde a construtora está inserida e das características desse mercado, que exige planejamento, agilidade e responsabilidade técnica.

Ao mesmo tempo, o negócio também atende clientes de outros segmentos, sempre priorizando empresas que buscam uma construtora capaz de assumir a execução global dos projetos.

Recentemente, a companhia iniciou estudos para ingressar no mercado de incorporação imobiliária, movimento que vem sendo conduzido com cautela e visão de longo prazo.

Com relação à tecnologia, Diego diz que as ferramentas digitais são utilizadas principalmente para aprimorar a gestão das obras, o controle de custos, cronogramas, compras, comunicação interna e a tomada de decisões. A expectativa para os próximos anos é ampliar o uso de inteligência artificial aplicada à gestão.

Atualmente, a Dallago reúne mais de 150 funcionários entre equipe administrativa, técnica, operacional e parceiros envolvidos nas obras.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.

A lista completa das empresas selecionadas para a edição 2026 será divulgada a partir de julho e o evento de premiação das campeãs será em 26 de agosto, em São Paulo.