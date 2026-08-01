Tesouro Direto desativa app por nova estratégia, mas terá desafio de reter iniciantes

A desativação do aplicativo oficial do Tesouro Direto não muda o investimento em si, mas altera a forma de acesso ao programa e abre um debate sobre a experiência do investidor, especialmente dos iniciantes. Embora especialistas ouvidos pela EXAME concordem que as funcionalidades continuarão disponíveis no Portal do Investidor e nos aplicativos de bancos e corretoras, não há um consenso sobre os impactos da transição.

Isso porque no último dia 30, o Tesouro Nacional informou que desativará o aplicativo oficial do Tesouro Direto em 17 de agosto. A partir dessa data, os investidores passarão a acessar o programa exclusivamente pelo Portal do Investidor, disponível no site oficial do Tesouro Direto, ou pelos aplicativos das instituições financeiras onde mantêm conta de investimentos.

Segundo o órgão, a medida faz parte da construção de uma nova experiência para os investidores, que será apresentada futuramente, ainda sem data definida. Até lá, o Portal do Investidor concentrará os principais serviços do programa, como consulta da carteira, aplicações, resgates, histórico de operações e acompanhamento da rentabilidade.

O Tesouro também reforçou que a mudança não altera os investimentos já realizados. Os títulos, valores aplicados, rentabilidade e demais informações permanecem preservados, sem necessidade de qualquer procedimento por parte dos investidores.

Mas, enquanto parte dos especialistas avaliam que a mudança será praticamente imperceptível, outros veem risco de perda de conveniência e de um aumento da complexidade para quem está dando os primeiros passos no mercado financeiro.

O que muda na prática

Fernando Benavenuto, especialista em investimentos e sócio da Anvex Capital, avalia que a desativação do aplicativo do Tesouro "muda a porta de entrada, não o produto". Benavenuto destaca que os títulos permanecem exatamente os mesmos e a maior parte das corretoras já oferece compra, venda e acompanhamento dos papéis em suas próprias plataformas.

"Para o investidor que já operava via corretora, a mudança é praticamente imperceptível. O ponto de atenção recai sobre quem utilizava o aplicativo oficial como canal principal, que precisará se adaptar a uma nova interface", afirma.

Na mesma linha, Luiz Guilherme Hartmann, planejador financeiro CFP pela Planejar, destaca que o Portal do Investidor reúne praticamente as mesmas funcionalidades do aplicativo oficial e pode ser acessado tanto pelo navegador do celular quanto pelo computador.

"E hoje por volta de 73% das corretoras são integradas ao Tesouro Direto, ou seja, você pode comprar e vender os títulos direto pela plataforma das próprias instituições, que permite também as aplicações programadas ali. E a maioria dessas corretoras não tem um custo de operacionalização de você comprar ou vender os títulos", diz Hartmann.

Jeff Patzlaff, planejador financeiro e especialista em investimentos, também afirma que, do ponto de vista operacional, "só muda o caminho de acesso". Segundo Patzlaff, tanto o Portal do Investidor, quanto as plataformas das instituições financeiras, oferecem as mesmas funcionalidades de forma segura.

Para Patzlaff, entretanto, a mudança também está ligada à evolução do próprio programa. Segundo o planejador financeiro, o lançamento do Tesouro Reserva — que permite aplicações a partir de R$ 1 e resgates 24 horas por dia, sete dias por semana, via Pix — exigiu uma descentralização da infraestrutura operacional.

"Como este novo título permite aplicações a partir de R$ 1,00 e resgates 24/7 via Pix, o Tesouro Nacional precisou descentralizar a operação. O governo fornece o título, mas usa a infraestrutura bancária (tecnologia e liquidez) das corretoras para viabilizar as movimentações de madrugada ou aos finais de semana", afirma o planejador financeiro.

Iniciantes podem sentir mais os efeitos

Apesar do consenso de que não haverá mudanças nas características dos investimentos, a maior parte dos especialistas avalia que os investidores iniciantes tendem a sentir mais os efeitos da desativação do aplicativo.

Patzlaff afirma que o aplicativo oficial era utilizado principalmente por pessoas que estavam formando a reserva de emergência ou começando a investir. Segundo ele, esse público perde um ambiente simples e livre da oferta de outros produtos financeiros. "O investidor perde sua principal ferramenta de consulta rápida e prática", afirma.

Benavenuto faz avaliação semelhante. Segundo o especialista, o aplicativo tinha um apelo específico para investidores que buscavam uma relação mais direta com o emissor dos títulos públicos e enxergavam no Tesouro Nacional uma referência de segurança e simplicidade.

Na sua visão, o impacto não decorre de perda de funcionalidades, mas da necessidade de reconstruir um hábito. "São justamente esses usuários que tendem a sentir mais o impacto da mudança, não por uma perda de funcionalidade em si, mas pela necessidade de migrar para um ambiente que percebem como menos familiar".

Olívia Flôres de Brás, CEO da Magno Investimentos, também avalia que a ruptura é muito mais de experiência do que operacional.

"Independentemente da instituição financeira escolhida, todos encontravam a mesma linguagem, a mesma navegação e a mesma forma de acompanhar seus investimentos. Agora, essa experiência deixa de ser pública e passa a ser distribuída entre diferentes plataformas privadas. O investimento continua igual. A jornada até ele deixa de ser", afirma.

Segundo Brás, durante anos o aplicativo oficial funcionou como um ponto de contato direto entre o Tesouro Nacional e milhões de investidores, oferecendo uma experiência padronizada, independentemente da instituição financeira escolhida.

"Não era apenas um ambiente para executar ordens. Era um espaço que transmitia a sensação de proximidade com o emissor do título público. No mercado financeiro, confiança também é uma interface", afirma.

Risco de fricção no curto prazo

A concentração do acesso no Portal do Investidor e nos aplicativos das instituições financeiras também divide opiniões sobre seus efeitos na experiência do investidor.

Para Patzlaff, a mudança pode criar uma barreira de conveniência no curto prazo. Ele observa que quem utilizava o aplicativo apenas para acompanhar frequentemente o saldo passará a depender do Portal do Investidor ou do aplicativo da corretora.

Além disso, ele avalia que investidores iniciantes podem ser expostos a ofertas de outros produtos financeiros, como CDBs, LCIs e fundos de investimento, o que pode gerar confusão para quem ainda está começando.

Já Benavenuto considera que existe um "risco de fricção" inicial, sobretudo porque o aplicativo oficial era percebido como um canal neutro e diretamente ligado ao emissor dos títulos públicos. Por outro lado, ele pondera que concentrar o acesso nas plataformas financeiras faz sentido do ponto de vista da eficiência, já que é nesses ambientes que os investidores concentram sua vida financeira.

"O fator decisivo será a qualidade da nova experiência que o programa promete entregar. Se a transição for bem conduzida, o efeito líquido tende a ser positivo. Se houver um vácuo prolongado entre a desativação e o lançamento do novo ambiente, o risco de atrito aumenta".

O CEO da Magno Investimentos compartilha avaliação semelhante. Para ela, o principal desafio passa a ser garantir que bancos e corretoras ofereçam uma experiência intuitiva e consistente. "O risco não é tecnológico. É educacional. Quando a experiência depende exclusivamente da instituição escolhida, a qualidade da educação financeira deixa de ser uniforme", afirma.

Embora apontem possíveis dificuldades de adaptação no curto prazo, os especialistas concordam que a decisão faz parte de um processo de modernização do Tesouro Direto.

A mudança também marca um momento de forte expansão do Tesouro Direto. Em junho, o programa registrou R$ 14,76 bilhões em vendas de títulos públicos, o segundo maior volume mensal de sua história, impulsionado pelo recém-lançado Tesouro Reserva.

Ao fim do mês, o estoque do programa alcançou R$ 262,47 bilhões e a base de investidores cadastrados chegou a 35,85 milhões, dos quais 3,69 milhões são investidores ativos. O perfil permanece concentrado nos pequenos investidores: 75,4% das operações realizadas em junho foram de até R$ 5 mil, e pouco mais da metade não ultrapassou R$ 1 mil.