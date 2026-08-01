Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos deste sábado, 1

As partidas de sábado chegam com os confrontos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e muito futebol internacional

Esportes: a Copa do Brasil vai ser a principal atração do sábado de jogos (Esportes/Exame)

Esportes: a Copa do Brasil vai ser a principal atração do sábado de jogos (Esportes/Exame)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 1 de agosto de 2026 às 09h54.

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O final de semana de jogos terá uma novidade no futebol brasileiro. Isso porque o Campeonato Brasileiro vai dar lugar à Copa do Brasil. Assim, os clubes vão disputar as oitavas de final do torneio.

No sábado, 1, a bola vai rolar para os primeiros confrontos dos jogos de ida, quando o Vasco encara o Fluminense, o Atlético-MG recebe o Juventude e o Santos enfrenta o Remo.

Além disso, o dia de jogos contará com um cardápio recheado de futebol internacional, com rodada da MLS, o início da nova temporada europeia, com jogos do Campeonato Escocês e da Supertaça de Portugal, além de amistosos de grandes clubes da Europa.

Veja os jogos deste sábado, 1

Amistosos

  • 6h45 - Chelsea x Tottenham
  • 7h - FC Tokyo x Borussia Dortmund
  • 8h30 - Manchester City x Inter de Milão
  • 13h - Real Madrid x Fiorentina
  • 15h - Girona x Arsenal

Campeonato Escocês

  • 13h30 - Aberdeen x Hearts

Supertaça de Portugal

  • 16h15 - Porto x Torreense

Copa do Brasil

  • 17h30 - Vasco x Fluminense
  • 19h30 - Atlético-MG x Juventude
  • 21h - Santos x Remo

Campeonato Argentino

  • 18h30 - Estudiantes x Defensa y Justicia
  • 20h30 - Racing x Tigre

MLS

  • 20h30 - Montreal x New England Revolution
  • 20h30 - DC United x Nashville
  • 20h30 - Cincinnati x San Jose Earthquakes
  • 20h30 - Inter Miami x Columbus Crew
  • 20h30 - Philadelphia Union x Atlanta United
  • 20h30 - New York Red Bulls x Orlando City
  • 20h30 - Vancouver Whitecaps x Los Angeles FC
  • 21h30 - Chicago Fire x Charlotte
  • 21h30 - Minnesota United x San Diego
  • 21h30 - Sporting Kansas City x Houston Dynamo
  • 21h30 - St. Louis x Real Salt Lake
  • 22h30 - Colorado Rapids x Austin
  • 23h30 - LA Galaxy x Dallas
  • 23h30 - Portland Timbers x Seattle Sounders

Campeonato Mexicano

  • 22h - Atlas x Monterrey

Veja onde assistir aos jogos deste sábado, 1

SportyNet (TV e YouTube)

  • 6h45 - Chelsea x Tottenham (Amistosos)
  • 8h30 - Manchester City x Inter de Milão (Amistosos)
  • 13h - Real Madrid x Fiorentina (Amistosos)
  • 15h - Girona x Arsenal (Amistosos)

SportyNet (YouTube)

  • 7h - FC Tokyo x Borussia Dortmund (Amistosos de Clubes)

Canal GOAT

  • 13h30 - Aberdeen x Hearts (Campeonato Escocês)

N Sports

  • 16h15 - Porto x Torreense (Supertaça de Portugal)

Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video

  • 17h30 - Vasco x Fluminense (Copa do Brasil - oitavas de final)

ESPN 3 e Disney+

  • 18h30 - Estudiantes x Defensa y Justicia (Campeonato Argentino)

Prime Video

  • 19h30 - Atlético-MG x Juventude (Copa do Brasil - oitavas de final)

ESPN e Disney+

  • 20h30 - Racing x Tigre (Campeonato Argentino)

Apple TV

  • 20h30 - Montreal x New England Revolution (MLS)
  • 20h30 - DC United x Nashville (MLS)
  • 20h30 - Cincinnati x San Jose Earthquakes (MLS)
  • 20h30 - Inter Miami x Columbus Crew (MLS)
  • 20h30 - Philadelphia Union x Atlanta United (MLS)
  • 20h30 - New York Red Bulls x Orlando City (MLS)
  • 20h30 - Vancouver Whitecaps x Los Angeles FC (MLS)
  • 21h30 - Chicago Fire x Charlotte (MLS)
  • 21h30 - Minnesota United x San Diego (MLS)
  • 21h30 - Sporting Kansas City x Houston Dynamo (MLS)
  • 21h30 - St. Louis x Real Salt Lake (MLS)
  • 22h30 - Colorado Rapids x Austin (MLS)
  • 23h30 - LA Galaxy x Dallas (MLS)
  • 23h30 - Portland Timbers x Seattle Sounders (MLS)

Sportv e Premiere

  • 21h - Santos x Remo (Copa do Brasil - oitavas de final)

Disney+

  • 22h - Atlas x Monterrey (Campeonato Mexicano)
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