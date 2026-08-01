Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos deste sábado, 1

O final de semana de jogos terá uma novidade no futebol brasileiro. Isso porque o Campeonato Brasileiro vai dar lugar à Copa do Brasil. Assim, os clubes vão disputar as oitavas de final do torneio.
No sábado, 1, a bola vai rolar para os primeiros confrontos dos jogos de ida, quando o Vasco encara o Fluminense, o Atlético-MG recebe o Juventude e o Santos enfrenta o Remo.
Além disso, o dia de jogos contará com um cardápio recheado de futebol internacional, com rodada da MLS, o início da nova temporada europeia, com jogos do Campeonato Escocês e da Supertaça de Portugal, além de amistosos de grandes clubes da Europa.
Veja os jogos deste sábado, 1
Amistosos
- 6h45 - Chelsea x Tottenham
- 7h - FC Tokyo x Borussia Dortmund
- 8h30 - Manchester City x Inter de Milão
- 13h - Real Madrid x Fiorentina
- 15h - Girona x Arsenal
Campeonato Escocês
- 13h30 - Aberdeen x Hearts
Supertaça de Portugal
- 16h15 - Porto x Torreense
Copa do Brasil
- 17h30 - Vasco x Fluminense
- 19h30 - Atlético-MG x Juventude
- 21h - Santos x Remo
Campeonato Argentino
- 18h30 - Estudiantes x Defensa y Justicia
- 20h30 - Racing x Tigre
MLS
- 20h30 - Montreal x New England Revolution
- 20h30 - DC United x Nashville
- 20h30 - Cincinnati x San Jose Earthquakes
- 20h30 - Inter Miami x Columbus Crew
- 20h30 - Philadelphia Union x Atlanta United
- 20h30 - New York Red Bulls x Orlando City
- 20h30 - Vancouver Whitecaps x Los Angeles FC
- 21h30 - Chicago Fire x Charlotte
- 21h30 - Minnesota United x San Diego
- 21h30 - Sporting Kansas City x Houston Dynamo
- 21h30 - St. Louis x Real Salt Lake
- 22h30 - Colorado Rapids x Austin
- 23h30 - LA Galaxy x Dallas
- 23h30 - Portland Timbers x Seattle Sounders
Campeonato Mexicano
Veja onde assistir aos jogos deste sábado, 1
SportyNet (TV e YouTube)
- 6h45 - Chelsea x Tottenham (Amistosos)
- 8h30 - Manchester City x Inter de Milão (Amistosos)
- 13h - Real Madrid x Fiorentina (Amistosos)
- 15h - Girona x Arsenal (Amistosos)
SportyNet (YouTube)
- 7h - FC Tokyo x Borussia Dortmund (Amistosos de Clubes)
Canal GOAT
- 13h30 - Aberdeen x Hearts (Campeonato Escocês)
N Sports
- 16h15 - Porto x Torreense (Supertaça de Portugal)
Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video
- 17h30 - Vasco x Fluminense (Copa do Brasil - oitavas de final)
ESPN 3 e Disney+
- 18h30 - Estudiantes x Defensa y Justicia (Campeonato Argentino)
Prime Video
- 19h30 - Atlético-MG x Juventude (Copa do Brasil - oitavas de final)
ESPN e Disney+
- 20h30 - Racing x Tigre (Campeonato Argentino)
Apple TV
- 20h30 - Montreal x New England Revolution (MLS)
- 20h30 - DC United x Nashville (MLS)
- 20h30 - Cincinnati x San Jose Earthquakes (MLS)
- 20h30 - Inter Miami x Columbus Crew (MLS)
- 20h30 - Philadelphia Union x Atlanta United (MLS)
- 20h30 - New York Red Bulls x Orlando City (MLS)
- 20h30 - Vancouver Whitecaps x Los Angeles FC (MLS)
- 21h30 - Chicago Fire x Charlotte (MLS)
- 21h30 - Minnesota United x San Diego (MLS)
- 21h30 - Sporting Kansas City x Houston Dynamo (MLS)
- 21h30 - St. Louis x Real Salt Lake (MLS)
- 22h30 - Colorado Rapids x Austin (MLS)
- 23h30 - LA Galaxy x Dallas (MLS)
- 23h30 - Portland Timbers x Seattle Sounders (MLS)
Sportv e Premiere
- 21h - Santos x Remo (Copa do Brasil - oitavas de final)
Disney+
- 22h - Atlas x Monterrey (Campeonato Mexicano)