São Paulo Boat Show quer liderar um mercado que pode movimentar R$ 21 bilhões

São Paulo é o maior mercado consumidor do país e reúne a principal frota náutica brasileira. É o cenário ideal para uma nova edição do São Paulo Boat Show, que ocorre no São Paulo Expo, de 24 a 29 de setembro deste ano.

Dados da Marinha do Brasil, obtidos com exclusividade pela Casual EXAME, apontam que há 240.981 embarcações registradas no estado, o equivalente a 24% do total nacional. Para ampliar o acesso às águas e destravar o setor, o Programa de Turismo Náutico do Governo paulista prevê a instalação de 60 estruturas públicas de apoio à navegação até 2033.

O plano projeta elevar a movimentação econômica da atividade de R$ 6,3 bilhões para R$ 21 bilhões no período.

Maior evento de negócios da indústria náutica na América Latina, o São Paulo Boat Show procura acionar esse potencial de mercado antes mesmo de chegar à capital. 90% dos espaços disponíveis no pavilhão já foram vendidos para as principais marcas do setor.

Mercado aquecido em alto mar

O salão chega a 2026 impulsionado pelo recorde do ano anterior. Em 2025, o evento movimentou a venda de mais de 750 embarcações, uma alta de 7,1% em relação aos 700 negócios fechados em 2024. Ao todo, 120 marcas, 170 barcos e 40 mil visitantes participaram da feira, com lançamentos em 20% dos modelos expostos.

Apesar da estrutura coberta, o salão recebe modelos de grande porte que exigem logística especial de transporte e montagem. Na edição de 2025, por exemplo, a Intermarine expôs modelos de 60 e 70 pés. A maior embarcação, com 21,55 metros de comprimento, capacidade para 23 passageiros durante o dia e pernoite para oito pessoas, esteve entre as principais atrações.

A fábrica da Azimut Yachts, em Itajaí (SC), constrói iates de até 30 metros. Em Palhoça (SC), a Schaefer Yachts produz a linha Schaefer 26M, modelo de 86 pés. Ambos os estaleiros confirmaram lançamentos para a edição de setembro.

"São Paulo possui a maior frota do país, mas parte desse potencial depende de estruturas de acesso às águas. A chegada de píeres públicos, marinas e serviços estimula a demanda por barcos, manutenção, turismo e mão de obra. O São Paulo Boat Show reúne essa cadeia e transforma o mercado em negócios", conta Thalita Vicentini, diretora da Boat Show Eventos.

O aumento no porte dos barcos apresentados no evento acompanha a mudança de perfil do consumidor brasileiro. Segundo a organização, a busca migrou para modelos maiores, com foco em espaço interno, autonomia, conforto e recursos para permanência prolongada a bordo.

"O tamanho dos barcos retrata a evolução da indústria brasileira. Os estaleiros investiram em engenharia e design para atender desde quem busca o primeiro barco até compradores de grandes iates. As marcas reservam lançamentos para o salão porque ali estão os distribuidores e clientes do setor", explica a diretora.

Apesar da presença de grandes iates, o São Paulo Boat Show mantém opções para diferentes perfis de compra, desde modelos de entrada até motos aquáticas, infláveis, motores, equipamentos, consórcios, seguros e tecnologias embarcadas.