Anvisa determina recolhimento de produtos médicos irregulares; veja a lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da importação, distribuição, comércio e uso de uma série de dispositivos médicos fabricados no exterior, após inspecionar linhas de produção de fabricantes internacionais.

A medida, publicada na quinta-feira, 30, atinge produtos como soluções de preenchimento para osteoartrite de joelho e ombro, conservantes de tecidos humanos e gases usados em oftalmologia, que agora devem ser recolhidos pelos detentores dos registros no Brasil.

Produtos da Adium e da Biohealth

Entram na lista o Suprahyal One e o Suprahyal Duo, ambos com lotes a partir de 11/05/2026, registrados pela empresa Adium e fabricados pela espanhola Meiji Pharma Spain S.A.

Também foi suspenso, em todos os lotes, o Cryo.On, da Biohealth Comércio e Importação de Equipamentos e Produtos Médicos, fabricado pela italiana AL.CHI.MI.A. S.R.L., sediada em Pádua.

Produtos da Grossmed suspensos

A Anvisa determinou ainda o recolhimento de nove produtos, em todos os lotes, registrados pela empresa brasileira Grossmed Comercial de Produtos Médicos e fabricados pela mesma AL.CHI.MI.A. S.R.L.:

Corneal Chamber (câmara úmida para córnea com Eusol-C)

Gis Kit para gás

Gás Got C3F8 Multi para tamponamento intraocular

Gás Got SF6 Multi para tamponamento intraocular

HPF Perfluorocarbono

RS-Oil

Twin

View ILM

A agência reforça que qualquer dispositivo médico importado precisa atender às exigências sanitárias brasileiras para ser comercializado legalmente no país.