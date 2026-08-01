Ciência

Anvisa determina recolhimento de produtos médicos irregulares; veja a lista

Produtos suspensos são fabricados na Espanha e na Itália e registrados pelas empresas Adium, Biohealth e Grossmed

Anvisa suspende venda de dispositivos médicos após inspeção em fábricas internacionais (Divulgação/Montagem EXAME)

Anvisa suspende venda de dispositivos médicos após inspeção em fábricas internacionais (Divulgação/Montagem EXAME)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 1 de agosto de 2026 às 11h16.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da importação, distribuição, comércio e uso de uma série de dispositivos médicos fabricados no exterior, após inspecionar linhas de produção de fabricantes internacionais.

A medida, publicada na quinta-feira, 30, atinge produtos como soluções de preenchimento para osteoartrite de joelho e ombro, conservantes de tecidos humanos e gases usados em oftalmologia, que agora devem ser recolhidos pelos detentores dos registros no Brasil.

Produtos da Adium e da Biohealth

Entram na lista o Suprahyal One e o Suprahyal Duo, ambos com lotes a partir de 11/05/2026, registrados pela empresa Adium e fabricados pela espanhola Meiji Pharma Spain S.A.

Também foi suspenso, em todos os lotes, o Cryo.On, da Biohealth Comércio e Importação de Equipamentos e Produtos Médicos, fabricado pela italiana AL.CHI.MI.A. S.R.L., sediada em Pádua.

Produtos da Grossmed suspensos

A Anvisa determinou ainda o recolhimento de nove produtos, em todos os lotes, registrados pela empresa brasileira Grossmed Comercial de Produtos Médicos e fabricados pela mesma AL.CHI.MI.A. S.R.L.:

  • Corneal Chamber (câmara úmida para córnea com Eusol-C)
  • Gis Kit para gás
  • Gás Got C3F8 Multi para tamponamento intraocular
  • Gás Got SF6 Multi para tamponamento intraocular
  • HPF Perfluorocarbono
  • RS-Oil
  • Twin
  • View ILM

A agência reforça que qualquer dispositivo médico importado precisa atender às exigências sanitárias brasileiras para ser comercializado legalmente no país.

Acompanhe tudo sobre:Anvisa

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