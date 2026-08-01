Como escolher plano de internet: velocidade real, fibra e o que é só marketing da operadora Entenda as regras da Anatel para velocidade mínima, a diferença entre fibra de verdade e rede híbrida e como dimensionar o plano certo para a sua casa

O número no anúncio da operadora — 500 Mega, 1 Giga — descreve a velocidade medida em laboratório, via cabo, em condições ideais. O que chega aos dispositivos por Wi-Fi costuma ser bem menor. Em julho de 2026, o ranking Minha Conexão registrou a Vivo no topo entre as nacionais, com média de 218 Mbps — distante dos pacotes de 600 ou 1.000 Mega à venda. Escolher um plano de internet sem entender o que determina a velocidade real significa pagar por capacidade que não será aproveitada. Qual a diferença entre velocidade contratada e velocidade real? A velocidade contratada é o teto que a operadora pode entregar na porta do modem, com o computador conectado por cabo de rede. Ela não representa o que o celular ou a smart TV recebem por Wi-Fi. Dois fatores explicam a diferença. O primeiro é a frequência do roteador. A banda de 2.4 GHz, presente na maioria dos dispositivos antigos, não costuma passar de 100 a 200 Mbps no uso real, mesmo com planos superiores. A banda de 5 GHz, disponível em roteadores Wi-Fi 5 ou superiores, amplia esse teto. Roteadores com Wi-Fi 6 sustentam velocidades mais altas e lidam melhor com muitos aparelhos conectados ao mesmo tempo. O segundo fator são os obstáculos físicos. Paredes de concreto, lajes, espelhos e distância entre o roteador e o dispositivo degradam o sinal. Um plano de 600 Mbps pode entregar 150 Mbps no quarto mais distante se o roteador estiver mal posicionado. O que a Anatel garante sobre a velocidade do plano de internet? A Anatel estabelece duas metas de qualidade que toda operadora precisa cumprir. A velocidade instantânea — medida a qualquer momento — não pode ser inferior a 40% da velocidade contratada. A média de todas as medições feitas ao longo do mês precisa atingir no mínimo 80% do valor do plano. Quem contrata 500 Mbps, por exemplo, não pode receber menos de 200 Mbps em nenhuma medição isolada, e a média mensal precisa ficar em pelo menos 400 Mbps. Essas metas valem para medições feitas com o computador conectado ao modem por cabo — não por Wi-Fi. Para aferir, a Anatel recomenda o aplicativo Brasil Banda Larga (EAQ), que gera registros com validade legal. Se a operadora descumprir as metas, o assinante pode exigir desconto proporcional ou cancelar sem multa. O que é fibra de verdade e o que é rede híbrida? A tecnologia de transmissão é o que mais influencia a estabilidade da conexão. Existem dois tipos de infraestrutura vendidos como "fibra" no Brasil. A fibra FTTH (Fiber to the Home) leva o cabo óptico da central da operadora até dentro da residência. Essa arquitetura oferece a menor latência do mercado residencial, velocidades simétricas (upload igual ou próximo ao download) e imunidade a interferências elétricas. É a tecnologia usada pela Vivo Fibra, TIM Ultrafibra e pela maioria dos provedores regionais. A rede híbrida (HFC) usa fibra óptica até o poste ou armário do bairro, mas faz o trecho final até a casa por cabo coaxial de cobre — o mesmo da TV por assinatura. Esse último trecho sofre com oxidação e ruído elétrico, o que degrada o sinal em distâncias longas. Planos híbridos tendem a entregar upload inferior ao da fibra pura e a apresentar mais instabilidade em horários de pico. Para identificar a tecnologia, verifique o cabo conectado ao modem. Fibra FTTH usa um cabo fino e transparente; coaxial é grosso e preto, com conector metálico rosqueável. O que é marketing e o que é desempenho real? Operadoras usam táticas recorrentes para inflar o valor percebido dos planos. Velocidades brutas para uso comum. Um streaming em 4K consome cerca de 25 Mbps por tela. Uma videochamada em HD exige entre 5 e 10 Mbps. Para a maioria das famílias, 300 a 500 Mbps são suficientes. Planos de 1 Giga fazem sentido para residências com dezenas de dispositivos ou envio frequente de arquivos pesados. Assimetria escondida entre download e upload. O marketing foca no download, mas o upload — que sustenta videochamadas e backups em nuvem — costuma ser ignorado. Planos em rede coaxial podem entregar 500 Mbps de download e apenas 30 a 50 Mbps de upload. Em fibra FTTH, o upload costuma ser igual ou próximo ao download. Combos com serviços digitais embutidos. Pacotes que incluem apps de leitura e antivírus existem porque esses itens são classificados como Serviço de Valor Adicionado (SVA) — uma categoria isenta de ICMS, o imposto estadual sobre telecomunicações. Ao reclassificar parte do valor do plano como SVA, a operadora reduz sua carga tributária. O serviço pode ser útil, mas não deve ser o critério de escolha do plano. Rótulos como "internet gamer". Jogos online dependem de latência (ping) baixa e conexão estável, não de pacotes enormes de download. Se a operadora não informa o ping médio e o upload real do plano, o rótulo é publicitário. Como escolher o plano de internet certo para a sua casa? O dimensionamento parte do uso simultâneo, não do número de moradores. Uma referência funcional: 20 Mbps por dispositivo para navegação básica; 50 Mbps por tela com streaming em 4K; 80 a 100 Mbps para home office com videochamadas frequentes; 150 a 200 Mbps para download de jogos pesados. Uma casa com quatro pessoas ativas consome, no pico, entre 200 e 500 Mbps. Verifique a tecnologia antes do preço. Consulte comparadores como Minha Conexão e Melhor Escolha para saber qual operadora lidera em velocidade média na sua região. Priorize fibra FTTH. Considere cabo, rádio ou satélite apenas onde não há cobertura de fibra. Exija roteador compatível. De nada adianta contratar 800 Mbps se o modem opera em Wi-Fi 4. Pergunte à operadora se o equipamento suporta Wi-Fi 6. Se a casa tem mais de 80 m² ou dois andares, um sistema mesh distribui o sinal melhor do que repetidores comuns. Leia o contrato com atenção. Ofertas promocionais de R$ 49,90 por 600 Mbps costumam dobrar de valor após o terceiro ou sexto mês. Calcule o custo total dos 12 meses antes de assinar. Verifique a multa proporcional de cancelamento e se a operadora oferece compensação em caso de descumprimento da velocidade mínima. Teste e monitore. Após a instalação, meça a velocidade via cabo com o aplicativo Brasil Banda Larga em horários variados. Se a média mensal ficar abaixo de 80% do contratado, abra chamado com a operadora e registre o protocolo. Com os dados em mãos, o assinante pode exigir desconto proporcional ou cancelamento sem multa.