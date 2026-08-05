Dívida pública ultrapassa 80% do PIB e pressiona juros, crédito e custo de vida

A dívida pública brasileira voltou a acender o sinal de alerta. Dados do Tesouro Nacional mostram que o estoque da dívida federal atingiu R$ 9,26 trilhões em junho, o equivalente a 81,9% do Produto Interno Bruto (PIB). No mesmo período, o custo médio da dívida subiu para 12,7% em 12 meses, o maior nível para o mês desde 2016.

Embora os números pareçam distantes da realidade da população, especialistas afirmam que seus efeitos são sentidos no dia a dia, desde o financiamento da casa própria até o preço dos alimentos e a geração de empregos.

Para a especialista em finanças e sócia-diretora do Grupo Mide, Milene Dellatore, o problema não está apenas no tamanho da dívida, mas no custo para financiá-la. "O Brasil combina uma dívida crescente com juros muito elevados. Nos últimos 12 meses, o setor público gastou cerca de R$ 1,16 trilhão com juros, o equivalente a 8,8% do PIB. É isso que torna a situação tão pesada", detalha.

Segundo ela, a dinâmica pode ser comparada ao orçamento de uma família que passa a comprometer parcela cada vez maior da renda apenas com o pagamento de juros: "Toda dívida emitida hoje representa impostos, redução de gastos ou refinanciamento no futuro. No fim, essa conta sempre volta para a população."

A especialista explica que, quando o governo oferece remuneração elevada para atrair investidores aos títulos públicos, empresas enfrentam mais dificuldades para captar recursos. "O empresário deixa de investir, expandir a produção ou contratar funcionários porque o custo do dinheiro ficou muito alto. Com menos investimento, há menos empregos, menor crescimento e crédito mais caro para as famílias", diz.

Geração de empregos

O economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo (Corecon-SP), André Paiva, observa que a relação entre dívida e PIB passou de 76% para 82% em apenas um ano, impulsionada pela combinação de juros reais elevados e desaceleração econômica. Para ele, a percepção de risco fiscal tem contribuído para manter o crédito restrito e caro.

"Empresas e famílias enfrentam aumento do endividamento e da inadimplência, enquanto o varejo registra queda nas vendas e diversos setores ampliam os pedidos de recuperação judicial. Esse cenário também afeta a geração de empregos", afirma.

Outro reflexo do avanço da dívida é a pressão sobre as contas públicas. Como parte crescente do orçamento é destinada ao pagamento de juros, sobra menos espaço para investimentos em infraestrutura, pesquisa e serviços públicos.

Na avaliação de Dellatore, o ajuste das contas não deve se basear apenas no aumento da arrecadação. "A reforma tributária pode simplificar o sistema, mas isso não significa necessariamente redução da carga tributária. O País precisa revisar gastos permanentes, eliminar desperdícios e tornar a máquina pública mais eficiente, sem comprometer áreas essenciais."