SP2B reúne 20 startups de Israel, Japão e Finlândia para agenda de negócios no Brasil

O SP2B – São Paulo Beyond Business, que acontece entre os dias 9 e 16 de agosto no Parque Ibirapuera, será palco de uma iniciativa voltada à aproximação entre o ecossistema brasileiro de inovação e alguns dos principais polos tecnológicos do mundo. Em parceria com o programa internacional ScaleUp inBrazil, o evento receberá 20 startups de Israel, Japão e Finlândia para uma agenda de conexões com investidores, empresas, aceleradoras e fundos de investimento.

A iniciativa é realizada em colaboração com a ABVCAP, ApexBrasil, Enterprise Singapore, JETRO e a Missão Econômica de Israel no Brasil. O objetivo é facilitar a entrada de empresas estrangeiras no mercado brasileiro e ampliar as oportunidades de negócios entre empreendedores, investidores e instituições dos diferentes países.

As startups participantes atuam em setores considerados estratégicos para a nova economia, como inteligência artificial, deep tech, climate tech, healthtech, cibersegurança, logística, agritech e infraestrutura digital. Durante o SP2B, elas participarão de uma agenda exclusiva de reuniões e networking voltada à expansão de suas operações no Brasil.

A programação também reunirá representantes governamentais e lideranças institucionais dos países participantes no Summit de Investidores do evento. Os debates abordarão temas como inovação, venture capital, internacionalização de empresas e os desafios para o desenvolvimento de ecossistemas globais de tecnologia.

Segundo Rafael Lazarini, fundador e CEO da Da20, organizadora do SP2B, a proposta vai além da atração de empresas estrangeiras para o país. "Mais do que trazer startups internacionais para São Paulo, estamos conectando ecossistemas e construindo pontes concretas entre o Brasil e alguns dos ambientes de inovação mais avançados do planeta. Nosso país é um dos mercados mais complexos, criativos e cheios de oportunidades do mundo, e o SP2B quer funcionar justamente como esse elo entre talento, capital, tecnologia e desenvolvimento econômico."

Na avaliação da organização, a parceria reforça o papel do evento como uma plataforma de internacionalização de negócios, conectando o mercado brasileiro a ecossistemas reconhecidos pela capacidade de desenvolver tecnologias de ponta e atrair investimentos. Além da exposição das startups, a expectativa é estimular novas parcerias comerciais, investimentos e projetos conjuntos entre empresas brasileiras e estrangeiras.

As credenciais para o SP2B já estão disponíveis, e a programação completa, modalidades de ingresso e demais informações podem ser consultadas no site oficial do evento.