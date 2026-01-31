Rayan estreia na Premier League após venda milionária do Vasco da Gama

O atacante Rayan estreou na Premier League neste sábado, 31, durante o confronto entre Bournemouth e Wolverhampton no Molineux Stadium. A entrada do jovem de 19 anos ocorreu aos 22 minutos da etapa final, quando substituiu o companheiro Adli.

O momento marca o início oficial da trajetória do brasileiro na Europa, logo após uma negociação histórica que envolveu cifras vultosas para o mercado nacional.

A transferência do atleta para o clube inglês custou cerca de 35 milhões de euros, o equivalente a R$ 220 milhões na cotação atual. O vínculo assinado entre as partes estende a permanência do jogador no elenco britânico até o ano de 2031.

Negócio de milhões

A venda de Rayan representa um alívio financeiro importante e estratégico para o Vasco da Gama. O montante de R$ 220 milhões coloca o jovem entre as maiores negociações recentes do futebol do Brasil. Além do valor imediato, o contrato longo reflete a aposta do time inglês no potencial de revenda e no desempenho técnico do atacante em solo europeu.

Revelado pelas categorias de base do Vasco, o profissional encerrou a passagem pelo Rio de Janeiro com estatísticas sólidas: 25 gols marcados em 99 partidas disputadas com a camisa cruz-maltina.

O técnico do Bournemouth incluiu o brasileiro na lista de relacionados apenas poucos dias após a confirmação da contratação. No duelo deste sábado, 31, a equipe visitante tomou a frente do placar ainda no primeiro tempo com um tento de Kroupi. A entrada do novo reforço renovou o fôlego do ataque em uma partida de alta intensidade física, característica marcante do show britânico.

Agora, o desafio do atleta reside na adaptação rápida ao estilo de jogo veloz da primeira divisão inglesa. O Bournemouth busca consolidar a posição na tabela e conta com o talento do brasileiro para aumentar o repertório ofensivo.

(Com O Globo)