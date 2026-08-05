Ídolo do Egito, Mohamed Salah vai ganhar R$ 90 milhões a menos que Neymar em novo clube

Mohamed Salah tem um novo endereço no futebol. O atacante do Egito foi anunciado nesta quarta-feira, 5, como reforço do Trabzonspor, da Turquia, após deixar o Liverpool ao fim da última temporada.

O contrato de duas temporadas vai render ao jogador 17 milhões de euros (R$ 100,95 milhões) por ano, segundo divulgado pelo jornal britâncio The Guardian. A nível de comparação, o montante é R$ 90 milhões a menos do que o último faturamento de Neymar Jr. divulgado pela revista Forbes, que cita um ganho anual estimado em R$ 190 milhões.

Com a contratação, o Trabzonspor quer reforçar o elenco para a fase classificatória da Liga Europa e buscar competir pelo título da Süper Lig, torneio que tem entre seus principais nomes clubes como Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas.

A saída de Mohamed Salah do Liverpool

A saída encerra um ciclo de nove temporadas de Salah no Liverpool, clube que defendeu desde 2017 e onde se tornou um dos jogadores mais associados à história recente do time.

Foram 442 partidas, 257 gols e 120 assistências, números que o deixam como terceiro maior artilheiro da história do clube inglês.

Na passagem pelos Reds, o egípcio também acumulou nove títulos: uma Champions League, duas Premier Leagues, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Uefa, duas Copas da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.