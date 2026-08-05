Por que o GP do Bahrein de Fórmula 1 será durante o dia?

Fórmula 1: Circuito de Sepang não possui estrutura para receber o GP do Bahrein no seu formato original (Reprodução/Divulgação/Fórmula 1)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 5 de agosto de 2026 às 15h57.
A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) divulgou os horários oficiais das 12 etapas restantes da Fórmula 1 2026, na última terça-feira. Com isso, foi revelado que o Grande Prêmio do Bahrein na Malásia será uma prova diurna.
A mudança do GP do Bahrein para a Malásia foi anunciada nas últimas semanas após a entidade máxima do automobilismo levantar preocupações sobre a segurança dos pilotos e equipes devido ao conflito no Oriente Médio.
Segundo o aplicativo da Fórmula 1, o Grande Prêmio do Bahrein na Malásia irá acontecer no dia 4 de outubro às 15 horas no horário local, e 4h da manhã no horário de Brasília. A informação levantou questionamentos na comunidade do automobilismo, já que a corrida é tradicionalmente noturna.
Os proprietários do Circuito Internacional de Sepang, no entanto, confirmaram que este não é o caso. De acordo com alguns jornais locais, a pista não tem a estrutura exigida para uma corrida noturna,
"A corrida será realizada à tarde, não à noite", declarou Azhan Shafriman Hanif, diretor-executivo da pista.
A decisão de realizar uma corrida no Circuito de Sepang ocorreu em razão da busca de soluções da Fórmula 1 para não cancelar o GP do Bahrein devido aos conflitos bélicos no Oriente Médio. Por isso, a prova será chamada de GP do Bahrein na Malásia.
A corrida no Bahrein estava prevista para 12 de abril. No entanto, após a mudança, ela deve ocorrer entre os GPs do Azerbaijão e Singapura em 4 de outubro. Ela marca o retorno da categoria ao Circuito de Sepang após quase uma década.
Treino livre 1: 1h30
Treino livre 2: 5h0
Treino livre 3: 1h30
Classificação: 5h00
Corrida: 4h00