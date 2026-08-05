Esporte

Fase de grupos copa 2026

João Fonseca vence Tsitsipas e avança à terceira rodada do ATP de Montreal

Brasileiro derrotou o ex-número 3 do mundo em sets diretos e agora aguarda o vencedor de Casper Ruud x Juan Manuel Cerúndolo

João Fonseca: brasileiro começou Masters 1000 do Canadá com o pé-direito ( (Foto: Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP))

João Fonseca: brasileiro começou Masters 1000 do Canadá com o pé-direito ( (Foto: Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 5 de agosto de 2026 às 17h20.

João Fonseca começou sua campanha no ATP de Montreal com uma vitória de peso. Nesta quarta-feira, 5, o brasileiro derrotou o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/5, e garantiu classificação para a terceira rodada do Masters 1000 disputado no Canadá.

Cabeça de chave da competição, Fonseca entrou diretamente na segunda rodada e fez sua estreia após folgar na fase inicial do torneio. Em uma partida equilibrada, o carioca mostrou consistência nos momentos decisivos para superar o ex-número 3 do mundo em 1h49 de jogo.

O resultado também amplia o retrospecto positivo do brasileiro diante de Tsitsipas. Os dois já haviam se enfrentado anteriormente pela Copa Davis, quando Fonseca venceu de virada e assegurou o triunfo do Brasil sobre a Grécia, atuando fora de casa.

Brasileiro aguarda próximo adversário

Com a classificação confirmada, João Fonseca agora espera o vencedor do confronto entre Casper Ruud e Juan Manuel Cerúndolo para conhecer seu adversário na terceira rodada. O brasileiro já enfrentou ambos os tenistas em competições do circuito da ATP.

Esta é a segunda participação de Fonseca no Masters 1000 canadense. Na edição anterior, realizada em Toronto, ele acabou eliminado logo na estreia pelo australiano Tristan Schoolkate.

Tsitsipas buscava recuperação

Embora tenha voltado a conquistar um título recentemente, ao vencer o ATP 250 de Gstaad, Stefanos Tsitsipas ainda tenta recuperar espaço entre os principais nomes do circuito. O grego viveu uma temporada de queda no ranking e chegou a se aproximar da 90ª posição do mundo em junho.

Por causa da colocação na classificação da ATP, Tsitsipas precisou disputar o qualifying do Masters 1000 de Montreal pela primeira vez desde 2018. Antes de enfrentar Fonseca, havia conquistado duas vitórias consecutivas sobre Keegan Rice e Martin Damm Jr., chegando embalado para o duelo com o brasileiro.

Mesmo assim, o carioca confirmou o favoritismo conquistado ao longo da temporada e deu mais um passo em sua campanha no torneio canadense.

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