Copa do Mundo 2026: Imprensa internacional repercute convocação de Neymar para Seleção Brasileira

Publicado em 18 de maio de 2026 às 19h25.
A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 repercutiu na imprensa internacional após Carlo Ancelotti divulgar a lista final dos 26 jogadores, nesta segunda-feira, 18.
O principal destaque nos veículos estrangeiros foi o retorno de Neymar à seleção brasileira. Convocado para disputar o quarto Mundial da carreira, o atacante do Santos apareceu entre os assuntos mais comentados em jornais esportivos da Europa e da América do Sul.
Na Espanha, o jornal As classificou a presença de Neymar na lista como uma “surpresa mundial”. Em Portugal, o diário A Bola também destacou o retorno do camisa 10 da seleção brasileira e utilizou o termo “surpresa” ao abordar a convocação.
O jornal argentino Olé deu destaque ao atacante brasileiro ao definir a convocação como o “milagre de Neymar”. A publicação relacionou o retorno do jogador ao período de recuperação após a lesão sofrida durante as Eliminatórias da Copa do Mundo.
A imprensa portuguesa também repercutiu a ausência do zagueiro Thiago Silva da lista final de Carlo Ancelotti. O jornal Record citou a exclusão do defensor, que estava na pré-lista divulgada anteriormente pelo treinador italiano.
Na França, onde Neymar atuou pelo Paris Saint-Germain (PSG), o jornal L'Équipe descreveu a participação do atacante no Mundial de 2026 como a “última dança” do jogador pela seleção brasileira.O jornal espanhol Marca também repercutiu a apresentação de Carlo Ancelotti e comparou a chegada do treinador ao Museu do Amanhã à recepção dada a uma “estrela do rock”.
Segundo a publicação espanhola, o técnico italiano chegou ao evento cercado por expectativa durante a divulgação da convocação brasileira.
Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);
Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);
Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);
Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)