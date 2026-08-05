Além de Shawn Mendes: 9 famosos que sabem falar português

Shawn Mendes chamou a atenção dos brasileiros nesta terça-feira, 4, ao publicar uma homenagem de aniversário para Bruna Marquezine. Entre os registros, o cantor compartilhou vídeos em que aparece falando português, mostrando que sua relação com o Brasil também já chegou ao idioma.

O momento ganhou repercussão nas redes sociais, mas Shawn está longe de ser o único nome internacional que consegue se comunicar em português. Alguns famosos cresceram em famílias brasileiras, outros chegaram a morar no país e há ainda quem tenha aprendido a língua por relacionamentos e pela convivência com brasileiros.

Reunimos nove celebridades que falam português e que — talvez — você não saiba:

Camila Mendes

Conhecida mundialmente como Veronica Lodge de "Riverdale", Camila Mendes é filha de pais brasileiros. A atriz nasceu nos Estados Unidos, chegou a morar no Brasil durante parte da infância e manteve o contato com o idioma dentro da família.

Ao longo da carreira, Camila já participou de entrevistas e ações promocionais falando português. Em maio de 2026, durante a divulgação de "Mestres do Universo" em São Paulo, ela subiu ao palco e conversou com o público brasileiro no idioma.

Barbie Ferreira

Barbie Ferreira, que ganhou projeção como Kat Hernandez em "Euphoria", também tem raízes brasileiras. Nascida nos Estados Unidos, ela foi criada pela mãe, pela tia e pela avó, todas brasileiras.

O contato familiar deixou marcas no português da atriz. Em 2025, Barbie falou no idioma durante a divulgação de "Um Pai para Lily" e contou sobre sua relação com a família e com o Brasil.

Morena Baccarin

No caso de Morena Baccarin, a ligação é ainda mais direta. A estrela de "Deadpool", "Homeland" e "Gotham" nasceu no Rio de Janeiro e se mudou para os Estados Unidos aos sete anos.

Mesmo tendo construído praticamente toda a carreira em Hollywood, Morena preservou o português. Em entrevistas no Brasil, a atriz já brincou que às vezes esquece algumas palavras por viver há décadas nos Estados Unidos. Mais recentemente, o idioma chegou às telas em "Dupla Perigosa", após a personagem da atriz ganhar origem brasileira durante o desenvolvimento do filme.

Matthew McConaughey

Matthew McConaughey também tem uma história curiosa com o português. O vencedor do Oscar por "Clube de Compras Dallas" é casado desde 2012 com a modelo e empresária brasileira Camila Alves.

O ator já revelou que tentou usar português desde o primeiro encontro dos dois, em 2006. Ao relembrar a ocasião em uma entrevista com Oprah Winfrey, McConaughey contou que misturou português e espanhol enquanto conversava com Camila.

Mia Goth

O nome completo Mia Gypsy Mello da Silva Goth já entrega uma pista sobre a conexão da estrela de "Pearl", "X: A Marca da Morte" e "MaXXXine" com o Brasil.

A atriz britânica é filha de mãe brasileira e neta da atriz Maria Gladys e chegou a morar no país durante a infância. Em 2024, ela viralizou ao conceder parte de uma entrevista em português durante a divulgação de "MaXXXine". Na ocasião, Mia confirmou que fala o idioma, embora tenha preferido continuar a conversa em inglês.

Vincent Cassel

Francês, Vincent Cassel desenvolveu uma ligação tão forte com o Brasil que o português acabou entrando no repertório do ator.

O astro de "Cisne Negro" viveu durante anos no Rio de Janeiro e já mostrou seu domínio do idioma publicamente. Essa habilidade também apareceu em "Westworld", quando seu personagem Engerraund Serac conversa em português em uma cena ambientada no Brasil.

A relação de Cassel com o país vai além do idioma. O francês passou longos períodos vivendo no Rio e incorporou elementos da cultura brasileira à sua rotina.

Kaya Scodelario

Quem conheceu Kaya Scodelario como Effy em "Skins" talvez não imagine que a atriz britânica cresceu cercada pelo português.

Kaya é filha de mãe brasileira e pai inglês e aprendeu o idioma dentro de casa. Em março de 2026, durante uma passagem pelo Rio de Janeiro, ela deu entrevista em português e contou que disseram que seu sotaque lembra o de Itu, no interior de São Paulo.

A atriz também trabalhou na produção brasileira "Senna" e revelou que cresceu assistindo a novelas com a avó. Kaya afirmou ainda que gostaria de atuar em uma novela brasileira no futuro, embora queira ganhar mais confiança no português antes disso.

Oliver Sykes

O vocalista do Bring Me the Horizon talvez seja um dos casos mais inesperados da lista. Oliver Sykes construiu uma relação intensa com o Brasil após se casar com a artista brasileira Alissa Salls.

O músico passou a viver parte do tempo no país e começou a aprender português durante essa convivência. A influência brasileira chegou até à discografia da banda: "mother tongue", faixa do álbum "amo", traz uma pequena passagem em português.

Sykes também já apareceu em vídeos conversando e brincando com palavras do idioma, tornando sua relação com o Brasil bastante conhecida entre os fãs brasileiros da banda.

Hailey Bieber

Hailey Bieber também tem uma conexão familiar com o Brasil. A modelo é filha de Stephen Baldwin com Kennya Deodato Baldwin, brasileira e filha do músico Eumir Deodato, um dos nomes brasileiros mais reconhecidos internacionalmente.

Por influência da mãe e da família materna, Hailey cresceu tendo contato com o português — principalmente o de Minas Gerais — e já mostrou algumas palavras e frases no idioma em entrevistas e vídeos. A modelo também costuma demonstrar carinho pelo país e pelas próprias raízes brasileiras.