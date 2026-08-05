Além de Shawn Mendes: 9 famosos que sabem falar português

Celebridades que falam português: Alguns cresceram ouvindo português em casa, enquanto outros aprenderam o idioma depois de criar fortes vínculos com o Brasil (Alan Roskyn/Netflix/Divulgação)
Freelancer
Publicado em 5 de agosto de 2026 às 20h49.
Shawn Mendes chamou a atenção dos brasileiros nesta terça-feira, 4, ao publicar uma homenagem de aniversário para Bruna Marquezine. Entre os registros, o cantor compartilhou vídeos em que aparece falando português, mostrando que sua relação com o Brasil também já chegou ao idioma.
O momento ganhou repercussão nas redes sociais, mas Shawn está longe de ser o único nome internacional que consegue se comunicar em português. Alguns famosos cresceram em famílias brasileiras, outros chegaram a morar no país e há ainda quem tenha aprendido a língua por relacionamentos e pela convivência com brasileiros.
Reunimos nove celebridades que falam português e que — talvez — você não saiba:
Conhecida mundialmente como Veronica Lodge de "Riverdale", Camila Mendes é filha de pais brasileiros. A atriz nasceu nos Estados Unidos, chegou a morar no Brasil durante parte da infância e manteve o contato com o idioma dentro da família.
Ao longo da carreira, Camila já participou de entrevistas e ações promocionais falando português. Em maio de 2026, durante a divulgação de "Mestres do Universo" em São Paulo, ela subiu ao palco e conversou com o público brasileiro no idioma.
Barbie Ferreira, que ganhou projeção como Kat Hernandez em "Euphoria", também tem raízes brasileiras. Nascida nos Estados Unidos, ela foi criada pela mãe, pela tia e pela avó, todas brasileiras.
O contato familiar deixou marcas no português da atriz. Em 2025, Barbie falou no idioma durante a divulgação de "Um Pai para Lily" e contou sobre sua relação com a família e com o Brasil.
No caso de Morena Baccarin, a ligação é ainda mais direta. A estrela de "Deadpool", "Homeland" e "Gotham" nasceu no Rio de Janeiro e se mudou para os Estados Unidos aos sete anos.
Mesmo tendo construído praticamente toda a carreira em Hollywood, Morena preservou o português. Em entrevistas no Brasil, a atriz já brincou que às vezes esquece algumas palavras por viver há décadas nos Estados Unidos. Mais recentemente, o idioma chegou às telas em "Dupla Perigosa", após a personagem da atriz ganhar origem brasileira durante o desenvolvimento do filme.
Matthew McConaughey também tem uma história curiosa com o português. O vencedor do Oscar por "Clube de Compras Dallas" é casado desde 2012 com a modelo e empresária brasileira Camila Alves.
O ator já revelou que tentou usar português desde o primeiro encontro dos dois, em 2006. Ao relembrar a ocasião em uma entrevista com Oprah Winfrey, McConaughey contou que misturou português e espanhol enquanto conversava com Camila.
O nome completo Mia Gypsy Mello da Silva Goth já entrega uma pista sobre a conexão da estrela de "Pearl", "X: A Marca da Morte" e "MaXXXine" com o Brasil.
A atriz britânica é filha de mãe brasileira e neta da atriz Maria Gladys e chegou a morar no país durante a infância. Em 2024, ela viralizou ao conceder parte de uma entrevista em português durante a divulgação de "MaXXXine". Na ocasião, Mia confirmou que fala o idioma, embora tenha preferido continuar a conversa em inglês.
Francês, Vincent Cassel desenvolveu uma ligação tão forte com o Brasil que o português acabou entrando no repertório do ator.
O astro de "Cisne Negro" viveu durante anos no Rio de Janeiro e já mostrou seu domínio do idioma publicamente. Essa habilidade também apareceu em "Westworld", quando seu personagem Engerraund Serac conversa em português em uma cena ambientada no Brasil.
A relação de Cassel com o país vai além do idioma. O francês passou longos períodos vivendo no Rio e incorporou elementos da cultura brasileira à sua rotina.
Quem conheceu Kaya Scodelario como Effy em "Skins" talvez não imagine que a atriz britânica cresceu cercada pelo português.
Kaya é filha de mãe brasileira e pai inglês e aprendeu o idioma dentro de casa. Em março de 2026, durante uma passagem pelo Rio de Janeiro, ela deu entrevista em português e contou que disseram que seu sotaque lembra o de Itu, no interior de São Paulo.
A atriz também trabalhou na produção brasileira "Senna" e revelou que cresceu assistindo a novelas com a avó. Kaya afirmou ainda que gostaria de atuar em uma novela brasileira no futuro, embora queira ganhar mais confiança no português antes disso.
O vocalista do Bring Me the Horizon talvez seja um dos casos mais inesperados da lista. Oliver Sykes construiu uma relação intensa com o Brasil após se casar com a artista brasileira Alissa Salls.
O músico passou a viver parte do tempo no país e começou a aprender português durante essa convivência. A influência brasileira chegou até à discografia da banda: "mother tongue", faixa do álbum "amo", traz uma pequena passagem em português.
Sykes também já apareceu em vídeos conversando e brincando com palavras do idioma, tornando sua relação com o Brasil bastante conhecida entre os fãs brasileiros da banda.
Hailey Bieber também tem uma conexão familiar com o Brasil. A modelo é filha de Stephen Baldwin com Kennya Deodato Baldwin, brasileira e filha do músico Eumir Deodato, um dos nomes brasileiros mais reconhecidos internacionalmente.
Por influência da mãe e da família materna, Hailey cresceu tendo contato com o português — principalmente o de Minas Gerais — e já mostrou algumas palavras e frases no idioma em entrevistas e vídeos. A modelo também costuma demonstrar carinho pelo país e pelas próprias raízes brasileiras.
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