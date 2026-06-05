Seu negócio sobreviveria a um concorrente 100% nativo de IA?

Faço essa pergunta com frequência para líderes e executivos e o silêncio que se segue já diz muito. A verdade é que, se um concorrente nascesse hoje com a inteligência artificial no centro de cada processo, da operação à tomada de decisão, a maioria das empresas teria dificuldade real de responder à altura. Não porque lhes falte talento ou vontade, mas porque ainda não enfrentaram três desafios fundamentais que vão definir quem sobrevive e quem lidera essa nova era.

O primeiro deles é a pasteurização da inteligência. Hoje, qualquer empresa pode acessar modelos poderosos de IA, ferramentas de automação e capacidades analíticas sofisticadas. E é justamente aí que mora o perigo: quando todo mundo tem acesso à mesma inteligência, adotar IA deixa de ser diferencial e passa a ser apenas o patamar mínimo de competitividade. Empresas que ainda tratam a inteligência artificial como projeto isolado, ou como iniciativa de um único departamento, já estão começando essa corrida em desvantagem.

O verdadeiro diferencial está em aprender a combinar as capacidades da IA com aquilo que nenhum algoritmo consegue replicar: a inteligência humana. É o que chamamos de equação IH+IA: inteligência humana somada à inteligência artificial. Não se trata de uma escolha entre um ou outro, mas de um modelo de trabalho em que escala, velocidade e precisão algorítmica se unem ao julgamento, à criatividade, ao contexto e ao propósito humano. Empresas que souberem equilibrar essas duas forças terão uma vantagem que não se copia facilmente, porque ela está embutida na cultura, nas pessoas e nos processos.

O segundo desafio é a armadilha dos custos. Muitas organizações até tentam avançar com IA, mas tropeçam na percepção equivocada de que escalar a tecnologia é necessariamente caro ou complexo. Modelos generativos de propósito geral, quando mal aplicados, consomem recursos de forma ineficiente e geram retornos difíceis de justificar. Sobreviver a um concorrente nativo de IA exige saber onde e como aplicar a tecnologia, identificando os casos de uso corretos, escolhendo as ferramentas certas para cada contexto e garantindo que o investimento gere valor real e sustentável.

O terceiro desafio é a governança. Em ambientes corporativos onde dados sensíveis circulam por sistemas críticos, avançar sem controle é um risco que pode custar caro. Não basta adotar IA, é preciso fazer isso com responsabilidade. Segurança de dados, rastreabilidade das decisões e conformidade regulatória não são obstáculos à inovação: são os pilares que garantem que ela seja confiável e duradoura. Empresas que ignoram esse ponto, em geral, descobrem isso da pior forma possível.

Foi para responder a esses três desafios de forma integrada que a TOTVS desenvolveu o LYNN, o primeiro foundation de IA brasileiro, com foco no mercado B2B. O LYNN reúne todos os componentes necessários para a criação de agentes altamente especializados baseados em ANI (Artificial Narrow Intelligence), ou seja, inteligência artificial de propósito específico. No contexto de negócio, agentes especialistas têm mais domínio de contextos complexos, o que traz muito mais acuracidade, desempenho, governança e segurança de dados, desbloqueando produtividade e liberando as pessoas para o trabalho genuinamente humano dentro das organizações. Tudo isso com governança nativa, controle de custos e acesso a um portfólio de modelos fundacionais que podem ser selecionados caso a caso, conforme a necessidade de cada aplicação.

Então, voltando à pergunta: seu negócio sobreviveria a um concorrente 100% nativo de IA? A resposta depende do que você faz a partir de agora. Quem enfrentar os desafios da comoditização, dos custos e da governança, e souber combinar inteligência humana com inteligência artificial, vai descobrir que o destino dessa jornada é um ERP vivo: um sistema de gestão que não apenas processa informações, mas age, aprende e evolui de forma contínua. Quem adiar essa conversa, apostando que o tempo ainda está a seu favor, vai descobrir que o concorrente nativo de IA já está sendo construído enquanto você lê este artigo.