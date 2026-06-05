Esporte

Casa Branca confirma concessão de vistos a jogadores do Irã para a Copa do Mundo

Funcionário da Casa Branca confirmou à Reuters que autorização foi concedida durante a madrugada, dez dias antes da estreia da equipe em Los Angeles

Seleção iraniana: visto a 10 dias da estreia na Copa (Atta Kenare/AFP)

Seleção iraniana: visto a 10 dias da estreia na Copa (Atta Kenare/AFP)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 5 de junho de 2026 às 15h17.

A Casa Branca confirmou nesta sexta-feira (5) que os jogadores da seleção iraniana receberam vistos para entrar nos Estados Unidos, a dez dias da estreia do time na Copa do Mundo, em Los Angeles. A informação foi repassada à agência Reuters por um oficial do governo americano.

O embaixador iraniano no México, Abolfazl Pasandideh, havia declarado na noite de quinta-feira (4) que a delegação ainda não havia recebido as autorizações. Os vistos foram concedidos durante a madrugada, segundo o mesmo funcionário da Casa Branca.

A situação envolvia impasse diplomático de semanas. Diante das incertezas, o Irã negociou a transferência de sua base de operações do Arizona para Tijuana, no México, de onde cruzará a fronteira apenas nos dias de jogo. A delegação deve pousar em Tijuana na manhã de domingo (7).

A seleção iraniana estreia no Grupo G em 15 de junho, contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. Também enfrenta a Bélgica antes de disputar o terceiro jogo contra o Egito, em Seattle.

O conflito entre Irã e Estados Unidos transformou a Copa do Mundo em palco de tensão geopolítica. É a primeira edição do torneio, desde sua criação em 1930, em que um país-sede recebe nação com a qual está em guerra.

O secretário de Estado Marco Rubio afirmou ao Congresso na terça-feira (2) que os EUA não permitiriam que integrantes da delegação iraniana com vínculos com a Guarda Revolucionária entrassem no país. A restrição pode afetar jogadores que cumpriram serviço militar obrigatório no grupo, considerado organização terrorista por Washington.

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