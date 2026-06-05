Alemanha vai ganhar a Copa do Mundo? A história diz que sim

A Alemanha aparece como a principal candidata ao título da Copa do Mundo de 2026 — ao menos para a história.

Em um levantamento feito pelo The Athletic, que analisou as características das 22 seleções campeãs mundiais ao longo dos anos, os alemães surgem como a equipe que mais se aproxima do perfil dos vencedores do torneio.

O estudo levou em consideração fatores como idade média do elenco, experiência internacional, nacionalidade dos treinadores, desempenho nas Eliminatórias e composição dos grupos. Após cruzar os dados históricos, a seleção comandada por Julian Nagelsmann terminou como a principal favorita segundo os padrões observados nas edições anteriores da competição.

Argentina esbarra em retrospecto negativo

Apesar de chegar aos Estados Unidos, México e Canadá como atual campeã mundial, a Argentina aparece em desvantagem quando o assunto é histórico. Nenhuma seleção conseguiu defender o título da Copa do Mundo desde o bicampeonato do Brasil, conquistado em 1958 e 1962.

Além disso, desde a criação do ranking da Fifa, em 1992, nenhuma equipe que iniciou o Mundial ocupando a liderança da classificação mundial terminou com a taça. Atualmente, os argentinos ocupam justamente a primeira colocação do ranking.

O levantamento ainda destaca que o desempenho na Copa anterior não costuma ser determinante para definir futuros campeões. Espanha, Itália, Brasil e França, por exemplo, conquistaram o Mundial após campanhas decepcionantes ou até mesmo sem participação na edição anterior.

Técnicos estrangeiros pesam contra algumas seleções

Outro fator considerado importante foi a nacionalidade dos treinadores. Historicamente, nenhuma seleção conquistou a Copa do Mundo sob o comando de um técnico estrangeiro.

O dado afeta diretamente equipes que aparecem entre as favoritas ao título, como Brasil, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Colômbia e Uruguai. Todas elas chegam ao torneio com treinadores nascidos fora de seus respectivos países.

Com isso, apenas Alemanha, Espanha, Holanda e Croácia permaneceram entre as seleções que mais se encaixam no perfil dos campeões mundiais.

Elenco alemão reúne características comuns entre campeões

A composição dos elencos foi outro ponto decisivo na reta final da análise. Entre os aspectos observados está a quantidade de jogadores atuando no próprio país, algo recorrente entre os campeões mundiais.

Nesse quesito, Alemanha e Espanha apresentaram números superiores aos de Holanda e Croácia. Os alemães também se destacam pela experiência do grupo e pela idade média considerada ideal de acordo com o histórico recente das Copas.

Além disso, a equipe conta com lideranças consolidadas, como Joshua Kimmich, que já ultrapassou a marca de 100 partidas pela seleção nacional, característica presente em diversos capitães campeões ao longo da história.

História aponta um favorito, mas não garante o título

Embora o levantamento coloque a Alemanha como a seleção mais alinhada aos padrões históricos dos campeões mundiais, os próprios responsáveis pela análise reconhecem que uma Copa do Mundo dificilmente segue roteiros previsíveis.

Ainda assim, após analisar quase um século de torneios, a conclusão foi clara: entre todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026, a Alemanha é a que mais se aproxima do perfil que costuma terminar a competição levantando a taça.