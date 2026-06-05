Trump mira parceria com gigantes da IA para manter liderança dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 5, que pretende discutir com as gigantes de inteligência artificial um modelo que poderia dar ao governo e ao público americano participação no setor.

A proposta surge em meio à disputa tecnológica entre Washington e Pequim pela liderança global da IA, tecnologia decisiva para a competitividade econômica e militar nas próximas décadas.

Em coletiva com jornalistas a bordo do Air Force One, Trump disse que convocará uma reunião com líderes da indústria na Casa Branca para debater a ideia, possivelmente já na próxima semana.

"Há algo muito interessante nisso, em que quase se transforma em uma parceria com o público americano, e vamos analisar essa possibilidade", afirmou o presidente, segundo a AFP.

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Segundo o presidente, o governo já iniciou conversas com empresas do setor. Embora não tenha detalhado como funcionaria o modelo, ele sugeriu mecanismos que permitiriam aos cidadãos americanos se tornarem, de alguma forma, beneficiados dos ganhos gerados pela indústria de inteligência artificial.

O republicano também reforçou a importância estratégica da tecnologia para os EUA e afirmou que o país mantém vantagem sobre seus concorrentes.

"Estamos à frente da China. Estamos à frente de todos no mundo em IA e queremos continuar assim", declarou.

A iniciativa se soma a uma série de medidas adotadas pela administração americana para fortalecer a posição do país na corrida bilionária pela IA.

Na semana passada, o presidente assinou um decreto que prevê a possibilidade de supervisão governamental sobre os modelos mais avançados da tecnologia sob o argumento de proteger a segurança cibernética nacional.

A medida representa uma mudança de tom em relação à postura predominante entre parte dos aliados de Trump e líderes do setor, que historicamente defenderam menos regulação para acelerar a inovação e manter a competitividade dos EUA diante do avanço chinês.