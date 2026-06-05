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Trump mira parceria com gigantes da IA para manter liderança dos EUA

Presidente americano afirma que discutirá com as principais empresas de inteligência artificial um modelo que poderia dar ao governo e ao público americano participação nas companhias

Trump diz que avaliará mecanismos para aproximar o governo americano das gigantes da inteligência artificial (Kent NISHIMURA/AFP)

Trump diz que avaliará mecanismos para aproximar o governo americano das gigantes da inteligência artificial (Kent NISHIMURA/AFP)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 5 de junho de 2026 às 17h12.

Última atualização em 5 de junho de 2026 às 17h12.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 5, que pretende discutir com as gigantes de inteligência artificial um modelo que poderia dar ao governo e ao público americano participação no setor.

A proposta surge em meio à disputa tecnológica entre Washington e Pequim pela liderança global da IA, tecnologia decisiva para a competitividade econômica e militar nas próximas décadas.

Em coletiva com jornalistas a bordo do Air Force One, Trump disse que convocará uma reunião com líderes da indústria na Casa Branca para debater a ideia, possivelmente já na próxima semana. 

"Há algo muito interessante nisso, em que quase se transforma em uma parceria com o público americano, e vamos analisar essa possibilidade", afirmou o presidente, segundo a AFP. 

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Segundo o presidente, o governo já iniciou conversas com empresas do setor. Embora não tenha detalhado como funcionaria o modelo, ele sugeriu mecanismos que permitiriam aos cidadãos americanos se tornarem, de alguma forma, beneficiados dos ganhos gerados pela indústria de inteligência artificial.

O republicano também reforçou a importância estratégica da tecnologia para os EUA e afirmou que o país mantém vantagem sobre seus concorrentes.

"Estamos à frente da China. Estamos à frente de todos no mundo em IA e queremos continuar assim", declarou.

A iniciativa se soma a uma série de medidas adotadas pela administração americana para fortalecer a posição do país na corrida bilionária pela IA.

Na semana passada, o presidente assinou um decreto que prevê a possibilidade de supervisão governamental sobre os modelos mais avançados da tecnologia sob o argumento de proteger a segurança cibernética nacional.

A medida representa uma mudança de tom em relação à postura predominante entre parte dos aliados de Trump e líderes do setor, que historicamente defenderam menos regulação para acelerar a inovação e manter a competitividade dos EUA diante do avanço chinês.

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