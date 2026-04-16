Número 6 do tênis: conheça Ben Shelton, próximo adversário de João Fonseca

Ben Shelton: atleta será o próximo adversário de João Fonseca ( (Foto de Kenneth Richmond / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via )
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Publicado em 16 de abril de 2026 às 09h43.
Ben Shelton é uma das principais revelações do tênis norte-americano dos últimos anos. O atleta de 23 anos ocupa atualmente a sexta colocação no ranking e terá um grande desafio contra a revelação brasileira João Fonseca. Nesta sexta-feira, 17, a dupla se enfrenta pela primeira vez, nas quartas de final do ATP 500 de Munique.
Embora ocupe a sexta posição do ranking, o adversário de João Fonseca tem a quinta colocação, em novembro de 2025, como melhor marca. Agora, tenta voltar a somar pontos e crescer ainda mais na lista de melhores tenistas do mundo.
Nesta temporada, Shelton soma 14 vitórias e cinco derrotas. Até o início do ATP de Munique, ele somava mais de R$ 63 milhões em prêmios, conquistando quatro títulos em simples e um nas duplas. O Masters 1000 do Canadá, em 2025, foi seu principal feito até então.
Sob influência do pai, Bryan, o jovem iniciou na modalidade aos 10 anos. Inclusive, o genitor também foi atleta e teve como melhor posição no ranking a 5ª, em 1992. Agora, o homem, que tem 60 anos, atua como treinador do filho.
Ben também é sobrinho de um ex-número 4 de duplas. Sua mãe, Lisa, é irmã de Todd Witsken, histórico tenista norte-americano.
Com a família toda envolvida no esporte, Ben também passou a se destacar. Tendo como ídolo Roger Federer, o jovem também gosta bastante da superfície dura.
Em agosto de 2022, seu primeiro ano como profissional, o jovem entrou no top 200. Pouco mais de um ano depois, ele apareceu entre os 20 melhores tenistas do mundo.
Aos 19 anos, Shelton se tornou o tenista mais jovem dos Estados Unidos a conquistar uma vitória sobre um top 5 desde Andy Roddick, em 2001. No Masters 1000 de Cincinnati, em 2022, o atleta superou o top 5, Casper Ruud.
Dentre as principais armas do tenista, estão o saque com velocidade e a potência variadas.
O confronto com Fonseca será o 27º do atleta em quartas de final de ATP.