Após, vitória contra Djokovic, João Fonseca enfrenta ex-número dois do mundo em Paris

O brasileiro João Fonseca volta à quadra neste domingo, 31, para enfrentar o norueguês Casper Ruud pelas oitavas de final de Roland Garros 2026. A partida será disputada na quadra Philippe Chatrier, a principal do torneio, com início previsto para 15h15 (horário de Brasília).

O confronto marca a primeira vez que João Fonseca disputa as oitavas de final de um Grand Slam e acontece após a vitória histórica do brasileiro sobre Novak Djokovic na terceira rodada do torneio.

Atualmente, João Fonseca ocupa a 30ª posição do ranking mundial da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), enquanto Casper Ruud aparece em 16º lugar. Os dois tenistas nunca se enfrentaram em uma partida oficial do circuito profissional.

João Fonseca busca vaga inédita nas quartas de Roland Garros

A classificação para as oitavas consolida a melhor campanha da carreira de João Fonseca em torneios do Grand Slam. O brasileiro chega embalado após eliminar Novak Djokovic em uma das maiores vitórias de sua trajetória no tênis profissional.

Agora, o desafio será diante de um dos principais especialistas em saibro do circuito. Casper Ruud, de 27 anos, já foi vice-campeão de Roland Garros em duas oportunidades e alcançou o segundo lugar do ranking mundial da ATP em 2022, melhor posição de sua carreira.

Para chegar às oitavas, o norueguês derrotou o americano Tommy Paul por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/7 (4), 6/4, 7/6 (4) e 7/5, em uma partida de recuperação após perder os dois primeiros sets.

Casper Ruud tenta confirmar favoritismo no saibro

Reconhecido pelo desempenho em quadras de saibro, Ruud chega como um dos nomes mais experientes da chave masculina de Roland Garros. Antes de vencer Tommy Paul, o norueguês também superou Roman Safiullin e Hamad Medjedovic no torneio.

Do outro lado, João Fonseca tenta manter o embalo da campanha histórica em Paris e seguir vivo na disputa pelo título do segundo Grand Slam da temporada.

João Fonseca x Casper Ruud: horário e onde assistir

Partida: João Fonseca x Casper Ruud

Competição: Oitavas de final de Roland Garros 2026

Data: Domingo, 31 de maio de 2026

Horário: Não antes das 15h15 (de Brasília)

Local: Quadra Philippe Chatrier, Paris, França

Onde assistir: ESPN e Disney+