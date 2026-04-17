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Efeito Nadal: SC terá o maior centro de treinamento do tenista no mundo

Com 17 quadras e tecnologia de IA para análise de desempenho, complexo em Santa Catarina traz metodologia oficial da academia espanhola pela primeira vez à América do Sul

Tênis de Nadal: SC inaugurará club com metodologia do jogador (Justin Setterfield/Getty Images)

Tênis de Nadal: SC inaugurará club com metodologia do jogador (Justin Setterfield/Getty Images)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 17 de abril de 2026 às 16h33.

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O Brasil está prestes a se tornar o principal hub da metodologia de Rafael Nadal fora da Europa. A All Wert anunciou a chegada do Rafa Nadal Tennis Center, um clube de tênis de luxo, a Porto Belo (SC), em um projeto que nasce com o título de maior unidade da rede do tenista no planeta.

Com capacidade para 700 alunos diários e uma arena principal que supera em dimensões a quadra central do Rio Open, o complexo marca a estreia da metodologia oficial da Rafa Nadal Academy na América do Sul, com o rigor técnico e físico que moldou a carreira do "Rei do Saibro".

O complexo conta com 17 quadras, sendo 10 ao ar livre e sete cobertas, divididas entre saibro e piso rápido. No caso das quadras rápidas, o padrão segue a estética e a tecnologia de Indian Wells, na Califórnia, com o visual em azul e verde.

Para os entusiastas da performance, o centro será equipado com o sistema Wingfield, uma tecnologia de inteligência artificial que transforma a quadra em um ambiente inteligente. Ela será capaz de registrar dados de jogo em tempo real e gerar métricas de evolução técnica que antes eram restritas ao circuito profissional da ATP.

Fábrica de talentos do tênis

Diferente de academias de tênis convencionais em clubes sociais, o centro em Santa Catarina será operado diretamente pela equipe oficial da marca Nadal. Isso significa que todo o treinamento — do desenvolvimento técnico ao preparo humano — seguirá o currículo desenvolvido em Manacor, na Espanha.

Além do tênis, o espaço contempla oito quadras de padel e um centro de performance voltado para a recuperação de atletas. Vai operar em uma escala de infraestrutura inédita para um empreendimento privado no continente.

A arena central, com capacidade para 1.500 pessoas, foi projetada para receber exibições e torneios oficiais, e contará com áreas dedicadas à imprensa e cabines de transmissão. Ao integrar alta tecnologia de amortecimento de impacto e superfícies certificadas pela ITF (Federação Internacional de Tênis), o projeto consolida Santa Catarina como um destino de turismo esportivo de luxo, atraindo praticantes que buscam uma experiência de imersão total no esporte, sob a chancela de um dos maiores nomes da história do tênis.

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