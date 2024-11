Quanto Rafael Nadal ganhou durante sua carreira no tênis

Rafael Nadal, um dos maiores nomes da história do tênis, anunciou sua aposentadoria oficial após a Davis Cup de 2024, encerrando uma carreira de 25 anos marcada por conquistas extraordinárias e sucesso financeiro. Ao longo de sua trajetória, o espanhol acumulou US$ 134,9 milhões (R$ 783,87 milhões) em prêmios e outros US$ 415 milhões (R$ 2,41 bilhões) em patrocínios, aparições e negócios, totalizando mais de US$ 550 milhões (R$ 3,19 bilhões) antes de impostos, segundo estimativas da Forbes.

Com esses números, Nadal figura ao lado de Novak Djokovic como um dos atletas mais bem pagos do tênis, embora ambos ainda fiquem atrás de Roger Federer, que ultrapassou US$ 1,1 bilhão (R$ 6,39 bilhões) em ganhos antes de sua aposentadoria em 2022. Entre as mulheres, Serena Williams se aproxima desse nível, com ganhos estimados em US$ 430 milhões (R$ 2,5 bilhões).

Uma carreira sustentada por conquistas e marketing

Nadal se destacou não apenas pelas 22 conquistas de Grand Slam, mas também por sua habilidade em manter parcerias de longa duração. Entre seus principais patrocinadores estão Kia, com quem colabora desde 2004, Nike, Babolat e Richard Mille. Outras associações incluem Louis Vuitton, Subway e Telefónica, marcas que continuaram ligadas a ele mesmo durante períodos de lesões e agora em sua aposentadoria.

O carisma e a paixão de Nadal nas quadras foram essenciais para seu apelo de marketing. Durante os anos de rivalidade com Roger Federer, ambos atraíram patrocinadores e eventos que pagavam mais de US$ 1 milhão (R$ 5,81 milhões) apenas para que eles participassem. Essa dinâmica ajudou Nadal a consolidar sua imagem como um dos atletas mais icônicos do esporte.

Um novo capítulo: investimentos e empreendedorismo

Com sua saída das competições, Nadal foca agora em diversificar suas atividades. Ele possui participações em empresas como Playtomic, uma startup voltada para reservas de quadras de tênis, e na série de corridas de barcos elétricos E1. Também investe em projetos imobiliários de luxo na Costa del Sol e é cofundador dos restaurantes Tatel, ao lado de Pau Gasol e Cristiano Ronaldo.

Além disso, Nadal administra sua academia de tênis em Manacor, sua cidade natal em Mallorca. A academia, além de moldar novos talentos como Casper Ruud, é vista como um legado duradouro para o esporte.

Desafios e relevância após a aposentadoria

Como outros ícones esportivos, Nadal enfrentará o desafio de permanecer relevante fora das quadras. Ícones como David Beckham e Tom Brady mostraram que é possível transformar a fama esportiva em um império global, mas Nadal terá que se adaptar ao crescimento da nova geração, liderada por Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Algumas decisões de Nadal, no entanto, já geraram controvérsia. Sua parceria com a Federação Saudita de Tênis, que paga milhões anuais, foi criticada por fãs, especialmente na Espanha, devido a preocupações com o histórico de direitos humanos do país. Apesar disso, Nadal continua a explorar novas oportunidades, inspirando-se em atletas como LeBron James e Kobe Bryant, que transformaram investimentos em empresas em pilares de suas carreiras pós-esportivas.