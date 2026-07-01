Quem é Antonio Nusa, o 'Neymar da Noruega' que desafia o Brasil nas oitavas

Quando Brasil e Noruega se enfrentarem pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, os holofotes naturalmente estarão voltados para Neymar e Erling Haaland. No entanto, um outro nome promete chamar a atenção dos torcedores: Antonio Nusa, atacante de 21 anos conhecido na Europa como o "Neymar da Noruega".

O apelido não surgiu por acaso. Considerado uma das maiores promessas do futebol norueguês, Nusa reúne características que lembram o camisa 10 brasileiro: velocidade, dribles curtos, habilidade no um contra um e capacidade de desequilibrar partidas pelos lados do campo. Coincidentemente, o jovem também é fã declarado de Neymar, tornando o duelo ainda mais simbólico.

Quem é Antonio Nusa?

Nascido em 17 de abril de 2005, em Langhus, na Noruega, Antonio Eromonsele Nordby Nusa começou a carreira nas categorias de base do Langhus antes de se destacar no Stabæk, um dos tradicionais clubes do país.

Ainda adolescente, chamou a atenção do Club Brugge, da Bélgica, que o contratou em 2021. Pouco tempo depois, entrou para a história ao se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol pelo clube na Liga dos Campeões, aos 17 anos.

As boas atuações despertaram o interesse de grandes equipes da Europa, e em 2024 ele foi contratado pelo RB Leipzig, da Alemanha, onde passou a atuar em uma das principais ligas do continente.

Por que ele é chamado de 'Neymar da Noruega'?

O apelido acompanha Nusa desde os primeiros anos como profissional. A principal explicação está no estilo de jogo.

Assim como Neymar, o norueguês gosta de partir para cima dos marcadores, utiliza mudanças rápidas de direção, dribles em espaços curtos e tem facilidade para atuar tanto pela ponta esquerda quanto pela direita. Seu repertório técnico chamou a atenção da imprensa europeia, que passou a compará-lo ao brasileiro.

Apesar da comparação, Nusa já afirmou em entrevistas que busca construir a própria identidade como jogador, embora reconheça Neymar como uma de suas maiores inspirações dentro do futebol.

Admirador de Neymar

A relação entre os dois vai além das comparações em campo.

Nusa nunca escondeu a admiração pelo brasileiro e já publicou fotos usando a camisa de Neymar nas redes sociais. Em entrevistas, também revelou que acompanhava os jogos do craque desde criança e que sempre tentou incorporar alguns movimentos do camisa 10 ao seu próprio estilo.

Por isso, enfrentar o ídolo em uma Copa do Mundo representa um dos momentos mais especiais de sua carreira.

Destaque da nova geração da Noruega

Durante muitos anos, a Noruega ficou conhecida apenas por revelar grandes centroavantes. Com o surgimento de Erling Haaland, a seleção voltou ao cenário internacional, mas Antonio Nusa rapidamente mostrou que o país também poderia produzir jogadores de características diferentes.

Mais leve, criativo e habilidoso, ele costuma atuar aberto pelas pontas, funcionando como o principal responsável pelas jogadas individuais da equipe.

Na campanha da Noruega na Copa do Mundo de 2026, Nusa tem sido uma das principais armas ofensivas ao lado de Haaland e Martin Odegaard, participando diretamente das jogadas de ataque e sendo constantemente apontado como um dos jogadores mais perigosos da equipe.

Duelo entre o original e o 'Neymar da Noruega'

O confronto entre Brasil e Noruega reservará um encontro curioso. De um lado estará Neymar, um dos maiores jogadores da história da Seleção Brasileira e referência para uma geração inteira de atletas. Do outro, Antonio Nusa, jovem atacante que cresceu assistindo aos dribles do brasileiro e acabou recebendo justamente o apelido ligado ao seu maior ídolo.

Embora a comparação possa aumentar a expectativa, os estilos têm diferenças importantes. Neymar atua hoje com mais liberdade para organizar as jogadas e participar da criação, enquanto Nusa segue sendo um ponta mais explosivo, que aposta na velocidade e no drible para quebrar linhas defensivas.

Ainda assim, o duelo promete ser um dos ingredientes mais curiosos das oitavas de final.