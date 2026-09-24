Holanda x Alemanha: confronto histórico na Europa ganha um novo capítulo

RESUMO | Holanda e Alemanha entram em campo nesta quinta-feira, 24, às 15h45 (horário de Brasília), na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da UEFA Nations League A.

Duas seleções de prestígio e marcadas por mudanças no comando técnico voltam a campo nesta quinta-feira, 24, buscando dar a volta por cima após campanhas abaixo das expectativas na Copa do Mundo de 2026. A Holanda, agora sob a batuta do técnico espanhol Xavi, recebe a Alemanha de Jürgen Klopp na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, às 15h45 (horário de Brasília), em um dos duelos mais aguardados da nova rodada da UEFA Nations League.

A eliminação holandesa nos pênaltis para o Marrocos ainda na segunda fase do último Mundial custou o cargo de Ronald Koeman e abriu caminho para a primeira experiência de Xavi no comando de uma seleção nacional. Apesar da reestruturação, o treinador espanhol manteve a espinha dorsal do plantel, contando com o convencimento de pilares como o capitão Virgil van Dijk, que revelou ter reconsiderado uma possível aposentadoria da Laranja Mecânica após uma rápida conversa de apenas dez segundos com o novo comandante.

Do outro lado, a Alemanha também inicia uma nova era sob a batuta irreverente de Klopp, que assume sua primeira seleção após passagens históricas no futebol de clubes. Bem-humorado como de costume, o ex-treinador do Liverpool brincou sobre a vantagem de já conhecer profundamente diversos atletas neerlandeses com quem trabalhou na Inglaterra, como Van Dijk, Ryan Gravenberch e Cody Gakpo, ressaltando o desafio de estrear diretamente em uma competição oficial sem o intercurso de amistosos prévios.

O duelo em Amsterdã marca ainda a transição geracional nos dois gigantes europeus. Enquanto Xavi busca consolidar sua filosofia sem grandes rupturas na base holandesa, Klopp promove uma renovação expressiva no Nationalelf, incluindo a consolidação definitiva de Marc-André ter Stegen na meta após a aposentadoria de Manuel Neuer e a chamada de doze estreantes, como o zagueiro Philipp Treu, injetando sangue novo em uma das maiores rivalidades do futebol mundial.

O histórico de um dos maiores clássicos do futebol mundial

A rivalidade entre alemães e holandeses é uma das mais tradicionais e equilibradas do planeta. Ao longo da história, as duas seleções já se enfrentaram em 48 ocasiões oficiais e amistosas, registrando um equilíbrio quase perfeito: são 18 vitórias da Alemanha (38%), 18 empates (38%) e 12 triunfos dos Países Baixos (25%), com um total de 90 gols marcados pelos germânicos e 79 pelos neerlandeses.

Analisando o fator casa, os números continuam rigorosamente parecidos. Jogando em solo alemão, foram 20 partidas, com 7 vitórias para os donos da casa, 7 empates e 6 vitórias da Laranja Mecânica. Quando o duelo ocorreu em território holandês — cenário do confronto desta quinta-feira —, o histórico de 20 jogos aponta 7 vitórias da Alemanha, 9 empates e 4 triunfos dos Países Baixos. O último encontro oficial entre as equipes ocorreu em outubro de 2024, na Allianz Arena, com vitória alemã por 1 a 0 pela própria Liga das Nações.

Onde assistir a Holanda x Alemanha

O jogo desta quinta-feira, marcado para as 15h45 (horário de Brasília) na Johan Cruyff Arena, terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela plataforma de streaming Disney+.

Quando será a partida entre Países Baixos e Alemanha?

O jogo acontece nesta quinta-feira, 24 de setembro de 2026, às 15h45 (horário de Brasília).

Onde será disputado o confronto?

Na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã (Holanda).

Onde assistir à partida?

A transmissão será realizada pelos canais ESPN e pela plataforma de streaming Disney+.

Como está o histórico geral de confrontos?

Em 48 jogos oficiais e amistosos, há absoluto equilíbrio com 18 vitórias para a Alemanha, 18 empates e 12 triunfos para os Países Baixos.

Quem comanda as equipes tecnicamente?

A Holanda é dirigida por Xavi Hernández, enquanto a Alemanha é comandada por Jürgen Klopp.