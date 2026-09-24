'A Fazenda 18': quem sai na primeira roça da edição? Enquete aponta o resultado

A "Fazenda 18" chegou à sua primeira roça da edição. Nesta quinta-feira, 24, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Giovanna Gold, Serginho Hondjakoff e Stephanie Gomes.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira, 24, apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h45, depois da novela "Reis".

Até as 15h, já foram apurados 323.947 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Stephanie será a eliminada da vez, com 17,58% dos votos.

Giovanna Gold aparece em segundo lugar, com 26,80%, e Sergio Hondjakoff em primeiro, com 55,62%.

Resultados

Sites (voto da torcida): Giovanna Gold 27,52% x Serginho Hondjakoff 48,79% x Stephanie Gomes 23,69%

YouTube: Giovanna Gold 24% x Serginho Hondjakoff 62,22% x Stephanie Gomes 13,78%

Twitter: Giovanna Gold 40,10% x Serginho Hondjakoff 36,44% x Stephanie Gomes 23,46%

Instagram: Giovanna Gold 27% x Serginho Hondjakoff 53% x Stephanie Gomes 20%

Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Giovanna Gold 26,80% x Serginho Hondjakoff 55,62% x Stephanie Gomes 17,58%

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

Pela Record, é possível acompanhar o reality diariamente, com a exibição dos principais acontecimentos da casa e das provas.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.