Esporte

Fase de grupos copa 2026

Sem Neymar, Brasil repete feito que não acontecia desde Zico em uma Copa do Mundo

Lesionado, Neymar não enfrenta o Marrocos neste sábado, 13

Ausência de Neymar recoloca Brasil em cenário visto pela última vez na Copa de 1986. (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr/Divulgação)

Ausência de Neymar recoloca Brasil em cenário visto pela última vez na Copa de 1986. (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr/Divulgação)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 13 de junho de 2026 às 16h10.

Última atualização em 13 de junho de 2026 às 16h25.

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 marcará o fim de uma sequência que durava quatro décadas. Sem Neymar entre os titulares contra o Marrocos, neste sábado, 13, o Brasil iniciará um Mundial sem seu camisa 10 em campo pela primeira vez desde 1986.

O atacante segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita e não foi relacionado para a partida de abertura da equipe na competição.

Neymar encerra sequência de nove Copas com o principal camisa 10 na estreia

Nas últimas nove edições da Copa do Mundo, o Brasil contou com seu principal meia ou articulador entre os titulares na estreia.

Neymar iniciou os Mundiais de 2014, 2018 e 2022 como titular. Antes dele, a função foi ocupada por Kaká, em 2010; Ronaldinho Gaúcho, em 2006; Rivaldo, em 1998 e 2002; Raí, em 1994; e Silas, que participou da estreia de 1990.

A última vez que a Seleção estreou sem seu principal camisa 10 ocorreu na Copa do Mundo de 1986, no México.

Lesão tirou Zico da abertura da Copa de 1986

Principal referência técnica da equipe comandada por Telê Santana, Zico também não jogou na estreia da Seleção no Mundial de 1986 em recuperação de uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo.

A partida marcou a última vez que o Brasil iniciou uma Copa do Mundo sem seu principal camisa 10 em campo.

Brasil x Marrocos abre campanha na Copa do Mundo 2026

A ausência de Neymar faz com que a Seleção Brasileira volte a disputar uma estreia de Mundial sem seu camisa 10 titular após 40 anos.

O Brasil enfrenta o Marrocos neste sábado, 13, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Camisas 10 do Brasil nas estreias de Copa do Mundo

  • 2022: Neymar;
  • 2018: Neymar;
  • 2014: Neymar;
  • 2010: Kaká;
  • 2006: Ronaldinho Gaúcho;
  • 2002: Rivaldo;
  • 1998: Rivaldo;
  • 1994: Raí;
  • 1990: Silas;
  • 1986: Zico ficou fora da estreia por lesão.
Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoSeleção Brasileira de Futebol

Mais de Esporte

Austrália x Turquia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Qual camisa o Brasil vai usar hoje? Veja os uniformes da Seleção na Copa do Mundo

Copa supera Dia dos Namorados e domina buscas dos brasileiros antes da estreia da Seleção

Arquibancadas vazias na Copa do Mundo? Infantino responde críticas

Mais na Exame

Mundo

Suíça vai votar no domingo projeto que prevê 'limitar' população

Esporte

Austrália x Turquia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Pop

'Vovô Anésio', influencer no TikTok, morre aos 88 anos

Marketing

Rexona aposta em mascotes para fortalecer conexão com torcedores na Copa do Mundo