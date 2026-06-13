Sem Neymar, Brasil repete feito que não acontecia desde Zico em uma Copa do Mundo

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 marcará o fim de uma sequência que durava quatro décadas. Sem Neymar entre os titulares contra o Marrocos, neste sábado, 13, o Brasil iniciará um Mundial sem seu camisa 10 em campo pela primeira vez desde 1986.

O atacante segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita e não foi relacionado para a partida de abertura da equipe na competição.

Neymar encerra sequência de nove Copas com o principal camisa 10 na estreia

Nas últimas nove edições da Copa do Mundo, o Brasil contou com seu principal meia ou articulador entre os titulares na estreia.

Neymar iniciou os Mundiais de 2014, 2018 e 2022 como titular. Antes dele, a função foi ocupada por Kaká, em 2010; Ronaldinho Gaúcho, em 2006; Rivaldo, em 1998 e 2002; Raí, em 1994; e Silas, que participou da estreia de 1990.

A última vez que a Seleção estreou sem seu principal camisa 10 ocorreu na Copa do Mundo de 1986, no México.

Lesão tirou Zico da abertura da Copa de 1986

Principal referência técnica da equipe comandada por Telê Santana, Zico também não jogou na estreia da Seleção no Mundial de 1986 em recuperação de uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo.

A partida marcou a última vez que o Brasil iniciou uma Copa do Mundo sem seu principal camisa 10 em campo.

Brasil x Marrocos abre campanha na Copa do Mundo 2026

A ausência de Neymar faz com que a Seleção Brasileira volte a disputar uma estreia de Mundial sem seu camisa 10 titular após 40 anos.

O Brasil enfrenta o Marrocos neste sábado, 13, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Camisas 10 do Brasil nas estreias de Copa do Mundo