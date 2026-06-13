Neymar joga hoje? Veja situação do atacante na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026

Neymar não estará em campo na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O atacante segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita e não foi relacionado para a partida do Brasil contra o Marrocos, disputada neste sábado, 13, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Na quinta-feira, 11, o jogador compartilhou, nas redes sociais, fotos de seu treinamento na academia, mas ainda não treinou em campo. Ele já fez treinos com bola com o restante do elenco, mas só trabalhou com tênis de corrida ou em atividades de fisioterapia.

Quando Neymar deve voltar a jogar pela Seleção Brasileira?

A expectativa da comissão técnica é que Neymar fique à disposição para a segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, quando o Brasil enfrentará o Haiti na próxima sexta-feira, 19, às 21h30 (horáio de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, também nos Estados Unidos.

Na última atualização médica divulgada pela CBF na segunda-feira, 8, o atacante apresentou evolução positiva no processo de recuperação após realizar uma nova ressonância magnética.

Segundo a entidade, o jogador seguirá o planejamento definido pelo departamento médico da Seleção Brasileira.

Neymar não joga desde maio

Neymar está sem atuar desde 17 de maio, quando participou da derrota do Santos por 3 a 0 para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Desde então, o atacante ficou fora das quatro partidas seguintes do clube antes da pausa para a Copa do Mundo e também não participou dos amistosos preparatórios da Seleção Brasileira contra Panamá e Egito.

O que disse Ancelotti sobre Neymar?

Em entrevista coletiva na sexta feira, 12, antes do jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que espera contar com Neymar já na próxima semana.

"Neymar está trabalhando muito forte para se recuperar o mais rápido possível. A expectativa é que ele se recupere e se integre ao grupo na próxima semana. Quando o convocamos, não foi apenas pela sua qualidade técnica, que é indiscutível, mas também pela sua experiência e pelo exemplo que pode representar para os jovens deste grupo", declarou o treinador.

Neymar seguirá na Copa do Mundo mesmo lesionado

O prazo para substituições entre jogadores de linha foi encerrado 24 horas antes da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Com isso, Neymar permanece inscrito no Mundial e não poderá ser substituído por outro atleta, mesmo sem condições de atuar na primeira partida. Alterações na lista agora só podem ocorrer em casos envolvendo goleiros.