Messi defende Neymar na Copa do Mundo 2026: 'Um dos melhores'

Lionel Messi reforçou o grupo de jogadores que defendem a convocação de Neymar para a Copa do Mundo. Em entrevista ao podcast Lo Del Pollo publicada nesta sexta-feira, 8, o argentino afirmou que gostaria de ver o atacante do Santos no torneio.

“Eu não consigo ser objetivo, Neymar é um amigo. Obviamente me encantaria que ele estivesse na Copa, que lhe aconteçam coisas lindas, porque merece, pelo tipo de pessoa que é. E espero que possa estar”, disse Messi.

O camisa 10 da Argentina também afirmou que Neymar continua entre os principais nomes do futebol mundial.

“Nas Copas, queremos que estejam os melhores, e Ney, esteja como estiver, sempre vai ser um deles. Seria lindo vê-lo na Copa, pelo que significa para o Brasil e para o futebol mundial”, acrescentou.

Neymar fora do Álbum da Copa

A ausência de Neymar no álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 chamou atenção dos torcedores

O caso gerou repercussão porque Neymar disputou as últimas três Copas do Mundo e esteve presente nos três álbuns anteriores do Mundial, mas não joga pela Seleção Brasileira desde outubro de 2023. Ainda sem ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, o atacante segue à espera da lista oficial da seleção, prevista para o próximo dia 18.

Segundo Raul Vallecillo, CEO da Panini no Brasil, a escolha dos 18 atletas que aparecem no álbum não passa pela comissão técnica da seleção e nem por Ancelotti. A definição é feita por uma equipe especializada da empresa na Itália, responsável por monitorar convocações e calcular as probabilidades de cada atleta estar na Copa.