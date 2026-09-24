Quem é a chinesa de 13 anos que está 'assustando' a natação mundial

RESUMO | A nadadora chinesa Yu Zidi, de apenas 13 anos, conquistou sua terceira medalha de ouro nos Jogos Asiáticos ao vencer a prova dos 400 metros estilos com o tempo de 4:28.56.

A natação mundial tem um novo fenômeno de precocidade. Aos 13 anos, a chinesa Yu Zidi continua escrevendo seu nome na história da modalidade ao completar um impressionante triplete dourado nos Jogos Asiáticos.

Na quarta-feira, a jovem prodígio dominou a final dos 400 metros estilos de ponta a ponta, conquistando a medalha de ouro com uma marca extraordinária de 4:28.56. O desempenho não apenas lhe garantiu o topo do pódio — com uma vantagem de quatro segundos sobre a segunda colocada, Ke Wenxi —, como também pulverizou o recorde dos campeonatos, que pertencia à compatriota Ye Shiwen (4:32.97) havia 12 anos.

Com esse registro, Zidi entrou para um clube extremamente exclusivo: tornou-se a quinta nadadora de toda a história a nadar abaixo da marca de 4:29 na distância. Agora, o próximo alvo da chinesa é o recorde asiático absoluto da prova, estabelecido justamente por Ye Shiwen durante os Jogos Olímpicos de Londres 2012 (4:28.43). O triunfo nos 400m estilos soma-se às suas vitórias anteriores nesta edição dos Jogos Asiáticos nas provas de 200 metros mariposa e 200 metros estilos, consolidando uma campanha irrepreensível.

De olho no ciclo olímpico e outros destaques

Segundo reportagem do Marca, o talento meteórico de Yu Zidi já havia chamado a atenção do planeta no ano passado, quando ela fez história ao se tornar a medalhista mais jovem em Campeonatos Mundiais, faturando o bronze com o revezamento da China com apenas 12 anos de idade. A apenas dois anos dos próximos Jogos Olímpicos, a jovem já se posiciona naturalmente como uma das grandes favoritas e principais esperanças de medalha em provas individuais.

A competição nos Jogos Asiáticos também foi marcada por outros recordes na piscina. O nadador Zanshuo Zhang brilhou ao cravar 1:43.49 nos 200 metros livres, quebrando o recorde asiático da distância e eternizando-se como o quinto homem mais rápido da história na prova, ficando atrás apenas de lendas como Paul Biedermann, Michael Phelps, David Popovici e Yannick Agnel.

Quem é Yu Zidi: a jovem prodígio da natação chinesa que quebra recordes mundiais

Nascida em Baoding, Hebei, em 16 de outubro de 2012, Yu Zidi emergiu rapidamente como um dos maiores fenômenos de precocidade da história da natação mundial. Sua trajetória nas piscinas começou de forma inusitada aos seis anos de idade, quando foi descoberta por um treinador em um parque aquático onde tentava se refrescar do calor do verão. Aos nove anos, já treinava no Hebei Taihua Jinye Swimming Club, tendo como grande ídolo e figura inspiradora a medalhista olímpica Li Bingjie, além de manter referências internacionais como a canadense Summer McIntosh.

O reconhecimento global da jovem atleta começou a se desenhar em 2025, quando, com apenas 12 anos, garantiu índices no Campeonato Nacional Chinês que lhe permitiram disputar o Campeonato Mundial em Singapura. Embora a regra geral da World Aquatics exija idade mínima de 14 anos, Yu obteve liberação devido ao rigoroso padrão "A" de tempo. No Mundial, fez história ao se tornar a nadadora mais jovem a competir em uma final global e, ao faturar o bronze com o revezamento 4x200m livre, transformou-se na mais jovem medalhista em campeonatos mundiais desde 1936, façanha que rendeu comparações inevitáveis com lendas como Katie Ledecky e Summer McIntosh, além de indicações ao prêmio Laureus de revelação do ano.

Consolidando sua ascensão meteórica, Yu Zidi brilhou intensamente nos Jogos Asiáticos de 2026, realizados em Tóquio. Na competição, a atleta colecionou ouros e recordes impressionantes: pulverizou marcas históricas nos 200m borboleta, estabeleceu recordes mundiais juniores e asiáticos nos 200m medley (marcando o segundo tempo mais rápido da história da modalidade) e faturou o título dos 400m medley com o tempo de 4:28.56, quebrando um recorde de doze anos que pertencia à campeã olímpica Ye Shiwen e posicionando-se como uma das grandes promessas de medalhas para o próximo ciclo olímpico.

Quem é Yu Zidi?

É uma nadadora chinesa de apenas 13 anos que vem acumulando recordes e medalhas de ouro em competições internacionais de elite.

Qual foi o feito recente da atleta nos Jogos Asiáticos?

Ela faturou a medalha de ouro nos 400 metros estilos com o tempo de 4:28.56, estabelecendo um novo recorde para os campeonatos.

Quantos ouros ela já conquistou nesta edição?

Três ouros, tendo vencido também as provas de 200 metros mariposa e 200 metros estilos.

Por que essa marca histórica é relevante?

Com o tempo de 4:28.56, Zidi tornou-se apenas a quinta mulher na história da natação mundial a completar os 400m estilos abaixo da marca de 4:29.

Qual é o histórico internacional da atleta?

No ano passado, aos 12 anos, ela já havia conquistado uma medalha de bronze no Campeonato Mundial com a equipe de revezamento da China.