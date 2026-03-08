Bundesliga supera Premier League em média de público

Bundesliga: ingressos acessíveis e cultura da torcida favorecem a alta quantidade de público (Andreas Gebert/Pool/Reuters Brazil)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 8 de março de 2026 às 06h01.
A Bundesliga registrou média de 42.188 torcedores por partida na temporada 2025/26, superando a Premier League, que soma 41.553 espectadores por jogo, segundo relatório divulgado na última quinta-feira, 5.
A liga alemã aparece com vantagem sobre outros campeonatos europeus. A La Liga, da Espanha, registra média de 30.908 pessoas, enquanto a Série A, da Itália, contabiliza 30.351 torcedores por partida. Na sequência aparece a Ligue 1, da França, com 27.180 pessoas.
Para Wagner Leitzke, diretor digital da Agência End to End, “os números da Bundesliga reforçam algo que o futebol alemão trabalha há décadas: estádio cheio é estratégia”, afirma.
Segundo ele, fatores estruturais ajudam a explicar o desempenho da competição. “Política de ingressos acessíveis, cultura de arquibancada forte e estádios pensados para o torcedor criam um ambiente onde ir ao jogo faz parte do cotidiano da cidade”, diz.
No total, considerando os 18 clubes da Bundesliga, mais de 9 milhões de torcedores já passaram pelos estádios na atual temporada.
Entre os clubes, Borussia Dortmund e Bayern de Munique lideram o ranking global de média de público, com 81.365 e 75.000 torcedores, respectivamente.
Na sequência aparecem Manchester United (73.978), Milan (72.844), Real Madrid (72.684), Internazionale (72.437), Olympique Marselha (63.558), Roma (62.763), West Ham (62.452) e Atlético de Madrid (61.171), segundo dados do Transfermarkt.
Um dos destaques do levantamento é a presença da Segunda Divisão da Alemanha entre as ligas com maior média de público da Europa. A competição registra 28.324 torcedores por jogo, número superior ao de algumas ligas nacionais da primeira divisão.