Bundesliga supera Premier League em média de público

A Bundesliga registrou média de 42.188 torcedores por partida na temporada 2025/26, superando a Premier League, que soma 41.553 espectadores por jogo, segundo relatório divulgado na última quinta-feira, 5.

A liga alemã aparece com vantagem sobre outros campeonatos europeus. A La Liga, da Espanha, registra média de 30.908 pessoas, enquanto a Série A, da Itália, contabiliza 30.351 torcedores por partida. Na sequência aparece a Ligue 1, da França, com 27.180 pessoas.

Para Wagner Leitzke, diretor digital da Agência End to End, “os números da Bundesliga reforçam algo que o futebol alemão trabalha há décadas: estádio cheio é estratégia”, afirma.

Segundo ele, fatores estruturais ajudam a explicar o desempenho da competição. “Política de ingressos acessíveis, cultura de arquibancada forte e estádios pensados para o torcedor criam um ambiente onde ir ao jogo faz parte do cotidiano da cidade”, diz.

Segunda divisão também aparece entre as maiores médias

No total, considerando os 18 clubes da Bundesliga, mais de 9 milhões de torcedores já passaram pelos estádios na atual temporada.

Entre os clubes, Borussia Dortmund e Bayern de Munique lideram o ranking global de média de público, com 81.365 e 75.000 torcedores, respectivamente.

Na sequência aparecem Manchester United (73.978), Milan (72.844), Real Madrid (72.684), Internazionale (72.437), Olympique Marselha (63.558), Roma (62.763), West Ham (62.452) e Atlético de Madrid (61.171), segundo dados do Transfermarkt.

Um dos destaques do levantamento é a presença da Segunda Divisão da Alemanha entre as ligas com maior média de público da Europa. A competição registra 28.324 torcedores por jogo, número superior ao de algumas ligas nacionais da primeira divisão.