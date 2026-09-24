Lula ou Flávio Bolsonaro? Quem lidera as pesquisas nos três maiores colegios eleitorais

A disputa presidencial está dividida nos três maiores colégios eleitorais do Brasil: Lula lidera em um estado, Flávio Bolsonaro aparece à frente em outro, e o terceiro registra empate técnico, segundo a nova rodada da pesquisa Quaest, divulgada na quarta-feira, 23, encomendada pela Globo.

Juntos, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentram 63,3 milhões de eleitores, o equivalente a cerca de 40% do eleitorado brasileiro. Os estados são apontados por analistas ouvidos pela EXAME durante a corrida eleitoral como decisivos para a definição do vencedor da eleição.

As entrevistas foram feitas entre os dias 19 e 22 de setembro, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos (dois pontos em São Paulo) e nível de confiança de 95%.

Em São Paulo, Flávio Bolsonaro aparece com 34% das intenções de voto no primeiro turno, contra 31% de Lula. No Rio de Janeiro, o candidato do PL tem 37%, enquanto o presidente aparece com 30%. Em Minas Gerais, o cenário se inverte: Lula registra 35%, contra 30% de Flávio Bolsonaro.

Como está a disputa nos três maiores colégios eleitorais

Nos três estados, Augusto Cury (Avante) aparece na terceira colocação, seguido por Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), todos com percentuais de um dígito.

Nas simulações de segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece à frente em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto Minas Gerais registra empate técnico entre os dois principais nomes do cenário pesquisado.

Em São Paulo, a simulação indica o senador do PL com 42% e o petista com 36%. No Rio de Janeiro, o placar é de 44% a 36%. Em Minas Gerais, os dois aparecem com 40% cada.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com exceção de São Paulo, onde é de dois pontos percentuais. O nível de confiança informado é de 95%.

Eleitores que dizem ter voto definido

A pesquisa também mediu o grau de definição do eleitorado. Em Minas Gerais, 81% dos entrevistados afirmam que a escolha já está definida. No Rio de Janeiro, o percentual é de 82%, e em São Paulo, de 80%.

Os índices de eleitores que dizem ter voto definitivo aumentaram em relação à rodada anterior da pesquisa, segundo a Quaest. O dado indica uma maior proporção de entrevistados declarando decisão tomada, mas não permite afirmar como esse comportamento afetará o resultado da eleição.

Votos brancos, nulos e indecisos

No cenário de primeiro turno, os votos brancos, nulos e os eleitores que afirmam não votar somam 9% em São Paulo, 9% em Minas Gerais e 10% no Rio de Janeiro.

Considerando também os entrevistados que ainda não escolheram candidato, essa parcela supera 15% nos três estados. O grupo representa eleitores que, segundo a pesquisa, ainda não declararam uma preferência por um candidato específico.

Nas simulações de segundo turno, os percentuais de brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar aumentam nos três estados, chegando a 16% no Rio de Janeiro e 15% em São Paulo.

Pesquisas eleitorais consideram diferentes formas de resposta dos entrevistados, enquanto o resultado oficial da eleição é calculado com base nos votos válidos, excluindo votos brancos e nulos.

Avaliação do governo Lula varia entre os estados

A pesquisa também mediu a avaliação da gestão do presidente Lula. No Rio de Janeiro, 56% dos entrevistados afirmaram desaprovar o governo, enquanto 37% disseram aprovar. Em São Paulo, a desaprovação aparece em 55%, contra 40% de aprovação.

Os dados de avaliação do governo podem ser analisados em conjunto com outros indicadores da pesquisa, mas não permitem estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre aprovação administrativa e intenção de voto.

Em São Paulo, a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro turno é de três pontos percentuais, enquanto no Rio de Janeiro a distância indicada pela pesquisa é de sete pontos.

A pesquisa não identifica quais fatores específicos levaram os eleitores a escolher cada candidato, mas apresenta a distribuição das intenções de voto e da avaliação do governo no período pesquisado.