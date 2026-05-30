Champions League ainda é a maior premiação do futebol? Veja os números

A conquista da Champions League pelo PSG neste sábado, 30, reacendeu uma discussão no futebol: o torneio da Uefa ainda oferece a maior premiação da história do esporte?

Em valor total distribuído, a resposta é sim. A Champions League destinou 2,45 bilhões de euros aos 36 clubes participantes da edição 2024/25. O modelo de remuneração inclui uma cota fixa de participação, bônus por desempenho e pagamentos relacionados ao coeficiente esportivo e ao mercado de televisão de cada país. Pela final da competição, por exemplo, estima-se que o PSG recebeu uma premiação de cerca de 25 milhões de euros.

Assim, o campeão da competição pode acumular até € 130 milhões ao longo da campanha. Para alcançar esse valor, porém, é necessário disputar até 17 partidas na Champions League distribuídas ao longo de cerca de oito meses.

Já o novo Mundial de Clubes da Fifa adota uma lógica diferente. A entidade reservou US$ 1 bilhão para os 32 participantes, combinando cotas fixas por continente e bônus por desempenho em cada fase do torneio.

Nesse formato, o campeão pode receber até US$ 115 milhões disputando apenas sete jogos. Embora o valor máximo seja inferior ao potencial da premiação da Champions League, a remuneração por partida é significativamente maior.