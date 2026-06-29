Quantos jogos faltam para o Brasil conquistar o hexa?

A seleção brasileira garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após a vitória sobre o Japão nesta segunda-feira. Com o resultado, a equipe comandada por Carlo Ancelotti segue na disputa pelo hexacampeonato e agora precisa de quatro vitórias para alcançar o título.

O caminho até a final prevê confrontos de maior nível técnico ao longo do mata-mata. Já nas oitavas, o Brasil enfrentará o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega. Em caso de classificação, a equipe pode ter pela frente adversários como México, Equador, Inglaterra ou República Democrática do Congo nas quartas de final.

Avançando à semifinal, o chaveamento indica a possibilidade de um clássico sul-americano contra a Argentina, além de outros possíveis adversários como Colômbia, Austrália, Argélia, Egito, Gana ou Cabo Verde.

Em uma eventual decisão, a seleção brasileira poderá enfrentar algumas das principais potências do futebol mundial. Entre os possíveis adversários na final estão Alemanha, França, Espanha, Holanda, Portugal, Croácia e Bélgica, além de equipes como Estados Unidos, Canadá, Suécia, Áustria, Bósnia, Senegal, Marrocos, Paraguai e África do Sul.

Caminho do Brasil até a final:

Oitavas de final — 5 de julho, às 17h: enfrenta o vencedor de Costa do Marfim x Noruega

— 5 de julho, às 17h: enfrenta o vencedor de Costa do Marfim x Noruega Quartas de final — 11 de julho, às 18h: possíveis adversários incluem México, Equador, Inglaterra ou RD Congo

— 11 de julho, às 18h: possíveis adversários incluem México, Equador, Inglaterra ou RD Congo Semifinal — 15 de julho, às 16h: pode enfrentar Argentina, Colômbia, Austrália, Argélia, Egito, Gana ou Cabo Verde

— 15 de julho, às 16h: pode enfrentar Argentina, Colômbia, Austrália, Argélia, Egito, Gana ou Cabo Verde Final — 19 de julho, às 16h: decisão contra seleções como Alemanha, França, Espanha, Holanda, Portugal, entre outras

Ao todo, restam quatro partidas para o Brasil na busca pelo título: oitavas de final, quartas de final, semifinal e final.

Brasil volta a virar em mata-mata de Copas do Mundo após 24 anos

O Brasil voltou a conseguir uma virada em um jogo de mata-mata de Copa do Mundo após 24 anos e oito dias. Na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira, em Houston, a seleção saiu atrás no primeiro tempo, mas reagiu na etapa final com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli.