Esporte

Da Copa do Mundo ao PIB: Alemanha, da tradição à reconstrução

País tem um dos melhores desempenhos em Copas, mas vem enfrentando desafios. Assim como na economia

País une tradição em Copas e grandes conglomerados industriais (Montagem IA)

País une tradição em Copas e grandes conglomerados industriais (Montagem IA)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 22 de maio de 2026 às 16h51.

A seleção alemã figura entre as maiores potências da história das Copas do Mundo. Com quatro títulos conquistados (1954, 1974, 1990 e 2014), o país é o segundo mais vitorioso do torneio, atrás apenas do Brasil.

A equipe chegou a oito finais, recorde do torneio, e soma 12 pódios (entre primeiros, segundos e terceiros lugares).

O primeiro título, em 1954, ficou conhecido como o “Milagre de Berna”, quando a então Alemanha Ocidental superou a poderosa Hungria na final, em um momento simbólico de reconstrução nacional no pós‑guerra.

Em 1974, sediando o torneio, a Alemanha reafirmou sua força ao derrotar a Holanda de Johan Cruyff, em uma final que opôs o pragmatismo alemão ao “futebol total” holandês. Já em 1990, venceu a Argentina na Itália, coroando uma geração marcada pela disciplina tática.

O quarto título veio em 2014, no Brasil, com a vitória sobre a Argentina na prorrogação, consolidando a Alemanha como uma das poucas seleções a conquistar a Copa fora de seu continente. E foi a Copa do 7 a 1, claro.

Além dos títulos, a Alemanha construiu reputação por sua competitividade em fases decisivas, alcançando as quartas de final em cerca de 85% de suas participações — um dos melhores índices da história do torneio.

No entanto, as últimas participações não foram animadores. Depois da conquista do tetra no Brasil, a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos nas Copas de 2018 e 2022.

Perfil da economia: potência industrial e exportadora

A Alemanha é a maior economia da Europa e uma das mais influentes do mundo, ocupando posição de destaque global com um PIB que superou US$ 4,6 trilhões em 2024, segundo o Trading Economics.

Esse volume coloca o país como terceira maior economia global, sustentada por uma base altamente diversificada que combina indústria avançada, tecnologia e serviços.

Estrutura produtiva e setores-chave

A economia alemã apresenta forte vocação industrial. Entre os principais setores estão:

  • Indústria automotiva (Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz)
  • Engenharia mecânica e máquinas industriais (Bosch, por exemplo)
  • Química e farmacêutica (Bayer, por exemplo)
  • Tecnologia e engenharia elétrica

Indicadores recentes

Embora robusta, a economia enfrenta desafios conjunturais. Após retrações recentes, o crescimento tem sido moderado:

  • Crescimento do PIB em torno de 0,2% em 2025, na primeira alta desde 2022
  • Projeção de recuperação gradual para 0,6% em 2026
  • Taxa de desemprego próxima de 4%

Os dados são da Comissão Europeia.

Desafios e tendências

Entre os principais pontos de atenção estão:

  • Transição energética, com investimento em fontes renováveis
  • Digitalização da indústria (Indústria 4.0)
  • Escassez de mão de obra qualificada
  • Dependência das exportações, especialmente em mercados voláteis

Onde assistir à Copa do Mundo 2026 no Brasil

A competição terá transmissão distribuída entre TV aberta, TV por assinatura, streaming e plataformas digitais.

✅ TV aberta

  • TV GloboExibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira
  • SBTTransmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira com narração de Galvão Bueno

✅ TV por assinatura

  • SporTVExibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira
  • N Sports – Parceira do SBT, transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira com narração de Galvão Bueno

✅ Streaming e plataformas digitais

  • CazéTV (YouTube) – Será a única plataforma a transmitir todos os 104 jogos da Copa
  • Globoplay - Exibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira
  • ge (via Globoplay e smart TVs) – Excluindo acesso via Youtube, transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira

✅ Outras opções

  • FIFA+ – Plataforma oficial da FIFA com conteúdo sob demanda
  • Rádio – Emissoras como CBN, Jovem Pan e BandNews FM também terão cobertura ao vivo
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