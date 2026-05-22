Da Copa do Mundo ao PIB: Alemanha, da tradição à reconstrução

A seleção alemã figura entre as maiores potências da história das Copas do Mundo. Com quatro títulos conquistados (1954, 1974, 1990 e 2014), o país é o segundo mais vitorioso do torneio, atrás apenas do Brasil.

A equipe chegou a oito finais, recorde do torneio, e soma 12 pódios (entre primeiros, segundos e terceiros lugares).

O primeiro título, em 1954, ficou conhecido como o “Milagre de Berna”, quando a então Alemanha Ocidental superou a poderosa Hungria na final, em um momento simbólico de reconstrução nacional no pós‑guerra.

Em 1974, sediando o torneio, a Alemanha reafirmou sua força ao derrotar a Holanda de Johan Cruyff, em uma final que opôs o pragmatismo alemão ao “futebol total” holandês. Já em 1990, venceu a Argentina na Itália, coroando uma geração marcada pela disciplina tática.

O quarto título veio em 2014, no Brasil, com a vitória sobre a Argentina na prorrogação, consolidando a Alemanha como uma das poucas seleções a conquistar a Copa fora de seu continente. E foi a Copa do 7 a 1, claro.

Além dos títulos, a Alemanha construiu reputação por sua competitividade em fases decisivas, alcançando as quartas de final em cerca de 85% de suas participações — um dos melhores índices da história do torneio.

No entanto, as últimas participações não foram animadores. Depois da conquista do tetra no Brasil, a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos nas Copas de 2018 e 2022.

Perfil da economia: potência industrial e exportadora

A Alemanha é a maior economia da Europa e uma das mais influentes do mundo, ocupando posição de destaque global com um PIB que superou US$ 4,6 trilhões em 2024, segundo o Trading Economics.

Esse volume coloca o país como terceira maior economia global, sustentada por uma base altamente diversificada que combina indústria avançada, tecnologia e serviços.

Estrutura produtiva e setores-chave

A economia alemã apresenta forte vocação industrial. Entre os principais setores estão:

Indústria automotiva (Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz)

(Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz) Engenharia mecânica e máquinas industriais (Bosch, por exemplo)

Química e farmacêutica (Bayer, por exemplo)

Tecnologia e engenharia elétrica

Indicadores recentes

Embora robusta, a economia enfrenta desafios conjunturais. Após retrações recentes, o crescimento tem sido moderado:

Crescimento do PIB em torno de 0,2% em 2025, na primeira alta desde 2022

Projeção de recuperação gradual para 0,6% em 2026

Taxa de desemprego próxima de 4%

Os dados são da Comissão Europeia.

Desafios e tendências

Entre os principais pontos de atenção estão:

Transição energética , com investimento em fontes renováveis

, com investimento em fontes renováveis Digitalização da indústria (Indústria 4.0)

(Indústria 4.0) Escassez de mão de obra qualificada

Dependência das exportações, especialmente em mercados voláteis

Onde assistir à Copa do Mundo 2026 no Brasil

A competição terá transmissão distribuída entre TV aberta, TV por assinatura, streaming e plataformas digitais.

✅ TV aberta

TV Globo – Exibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira

– SBT – Transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira com narração de Galvão Bueno

✅ TV por assinatura

SporTV – Exibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira

– N Sports – Parceira do SBT, t ransmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira com narração de Galvão Bueno

✅ Streaming e plataformas digitais

CazéTV (YouTube) – Será a única plataforma a transmitir todos os 104 jogos da Copa

– Será a única plataforma a transmitir da Copa Globoplay - Exibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira

- ge (via Globoplay e smart TVs) – Excluindo acesso via Youtube, transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira

✅ Outras opções