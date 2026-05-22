País une tradição em Copas e grandes conglomerados industriais (Montagem IA)
Repórter
Publicado em 22 de maio de 2026 às 16h51.
A seleção alemã figura entre as maiores potências da história das Copas do Mundo. Com quatro títulos conquistados (1954, 1974, 1990 e 2014), o país é o segundo mais vitorioso do torneio, atrás apenas do Brasil.
A equipe chegou a oito finais, recorde do torneio, e soma 12 pódios (entre primeiros, segundos e terceiros lugares).
O primeiro título, em 1954, ficou conhecido como o “Milagre de Berna”, quando a então Alemanha Ocidental superou a poderosa Hungria na final, em um momento simbólico de reconstrução nacional no pós‑guerra.
Em 1974, sediando o torneio, a Alemanha reafirmou sua força ao derrotar a Holanda de Johan Cruyff, em uma final que opôs o pragmatismo alemão ao “futebol total” holandês. Já em 1990, venceu a Argentina na Itália, coroando uma geração marcada pela disciplina tática.
O quarto título veio em 2014, no Brasil, com a vitória sobre a Argentina na prorrogação, consolidando a Alemanha como uma das poucas seleções a conquistar a Copa fora de seu continente. E foi a Copa do 7 a 1, claro.
Além dos títulos, a Alemanha construiu reputação por sua competitividade em fases decisivas, alcançando as quartas de final em cerca de 85% de suas participações — um dos melhores índices da história do torneio.
No entanto, as últimas participações não foram animadores. Depois da conquista do tetra no Brasil, a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos nas Copas de 2018 e 2022.
A Alemanha é a maior economia da Europa e uma das mais influentes do mundo, ocupando posição de destaque global com um PIB que superou US$ 4,6 trilhões em 2024, segundo o Trading Economics.
Esse volume coloca o país como terceira maior economia global, sustentada por uma base altamente diversificada que combina indústria avançada, tecnologia e serviços.
A economia alemã apresenta forte vocação industrial. Entre os principais setores estão:
Embora robusta, a economia enfrenta desafios conjunturais. Após retrações recentes, o crescimento tem sido moderado:
Os dados são da Comissão Europeia.
Entre os principais pontos de atenção estão:
A competição terá transmissão distribuída entre TV aberta, TV por assinatura, streaming e plataformas digitais.