GP da Bélgica: Antonelli vence e dispara na liderança do Mundial de F1

Antonelli vence GP da Bélgica e abre 45 pontos de vantagem no Mundial de F1 (JOHN THYS/AFP)
Redação Exame
Publicado em 19 de julho de 2026 às 12h17.
O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ampliou sua vantagem no Mundial de Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio da Bélgica, em Spa-Francorchamps, neste domingo, 19, justamente na corrida em que seu companheiro de equipe e principal rival na disputa pelo título, o britânico George Russell, abandonou logo na primeira volta.
Com domínio do fim de semana, Antonelli conquistou sua sexta vitória na temporada, à frente da Ferrari de Charles Leclerc, em segundo, e da Red Bull de Max Verstappen, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) terminou em oitavo, dentro da zona de pontos.
Os espanhóis Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso (Aston Martin) largaram das posições 22 e 19, respectivamente, após punições no grid por troca de componentes nos carros, e terminaram fora da zona de pontuação — Sainz em 19º e Alonso em 16º.
O argentino Franco Colapinto (Alpine) terminou em décimo, enquanto o mexicano Sergio Pérez (Cadillac) não conseguiu concluir a corrida.
Com o resultado, Antonelli chegou aos 204 pontos e aumentou para 45 a diferença na liderança do campeonato. O britânico Lewis Hamilton (Ferrari), quarto colocado na corrida, assumiu a segunda posição no Mundial, com 159 pontos, superando Russell, que estacionou em 157 após o abandono precoce.
*Com informações da AFP