Messi disputa final no mesmo estádio onde anunciou aposentadoria há 10 anos

Dez anos depois de viver uma das noites mais dolorosas de sua carreira no MetLife Stadium, Lionel Messi retorna ao mesmo palco neste domingo, 19, para tentar conquistar sua segunda Copa do Mundo consecutiva — e o quarto título mundial da Argentina.

Foi em Nova Jersey, em 26 de junho de 2016, que o camisa 10 desperdiçou um pênalti na decisão da Copa América contra o Chile, amargou sua quarta final perdida pela seleção e chegou a anunciar despedida da albiceleste em meio às lágrimas.

A noite em que Messi disse 'acabou'

Mesmo com o sucesso pelo Barcelona, Messi acumulava frustrações pela seleção: os vices das Copas América de 2007 e 2015, e da Copa do Mundo de 2014. A derrota na Copa América Centenário de 2016, após empate sem gols no tempo normal e pênalti desperdiçado, teve peso ainda maior.

O argentino não conteve as lágrimas e desabafou na zona mista do MetLife Stadium: "Já tentei muito. Me dói mais em mim que a qualquer um não poder ser campeão com a Argentina. Mas é assim: não deu e infelizmente vou [me aposentar]. A seleção acabou para mim."

Na época, ao contrário da quase veneração que recebe hoje, Messi era chamado de "peito frio" por parte da torcida, que questionava sua conexão com a camisa argentina após anos vivendo na Espanha. O país enfrentava um jejum de 23 anos sem títulos, e a pressão recaía sobre o camisa 10.

A mudança de chave

Messi voltou à seleção cerca de um mês e meio depois do anúncio de despedida, motivado por uma conversa com o técnico Edgardo Bauza, recém-chegado ao comando da equipe.

A reviravolta definitiva, porém, veio apenas em 2021, com o título da Copa América conquistado sobre o Brasil, no Maracanã — o primeiro grito de campeão do argentino com a camisa da seleção.

O fim do jejum impulsionou a Argentina, que emplacou mais três conquistas na sequência: a Finalíssima e a Copa do Mundo em 2022 e a Copa América de 2024. O "peito frio" se tornou ídolo nacional.

Em busca do quinto título seguido

Agora, uma década depois daquela noite, Messi retorna ao MetLife Stadium com a chance de conquistar seu quinto título consecutivo pela seleção — o segundo mundial.

E de maneira simbólica: o craque vai para o que deve ser sua última Copa do Mundo no mesmo estádio onde, uma vez, achou que vestiria a camisa argentina pela última vez.