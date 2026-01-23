Esporte

Casemiro anuncia saída do Manchester United em 2026

Volante da seleção brasileira deixará o clube inglês após quatro temporadas e dois títulos nacionais

Casemiro: jogador deixará o Man United (GLYN KIRK/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 07h34.

O volante Casemiro, titular da seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti, confirmou que encerrará sua trajetória no Manchester United ao fim da temporada europeia de 2025/2026. O contrato com o clube inglês termina em junho, e ele já pode assinar um pré-acordo com outra equipe.

Aos 33 anos, o jogador fez o anúncio em uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 23. "Saber a hora de dizer adeus, quando você sente que será lembrado e respeitado para sempre", escreveu.

A última partida oficial com a camisa dos Red Devils será contra o Brighton, pela rodada final do Campeonato Inglês, em maio.

Desde que chegou ao Manchester, em 2022, Casemiro disputou 146 partidas, marcou 21 gols e conquistou dois títulos: a Carabao Cup, em 2023, e a Emirates FA Cup, em 2024.

Antes da passagem pelo futebol inglês, o volante acumulou 18 títulos com o Real Madrid, entre eles cinco Champions League, três La Ligas, três Mundiais de Clubes, três Supercopas da Uefa, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.

O Manchester United também confirmou a saída do brasileiro com um vídeo de despedida nas redes sociais.

