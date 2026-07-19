Messi diz que Argentina já escreveu uma história "que ninguém poderá apagar"

A poucas horas da final da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi usou as redes sociais para enviar uma mensagem de agradecimento aos companheiros de seleção e à comissão técnica da Argentina.

"Aconteça o que acontecer, este grupo já escreveu uma história que nunca vamos esquecer e que ninguém poderá apagar", escreveu o camisa 10 neste domingo, 19.

Em uma publicação no Instagram acompanhada por uma foto de todo o elenco e da comissão técnica, o capitão argentino destacou que o legado da equipe vai além dos títulos conquistados ao longo dos últimos anos.

"O mais bonito de todos estes anos nunca foram somente os títulos, mas todo o caminho. Compartilhar o dia a dia com este grupo, competir juntos, levantar nos momentos difíceis e desfrutar de cada passo", afirmou.

Messi também agradeceu aos jogadores, aos integrantes da comissão técnica liderada por Lionel Scaloni e aos profissionais que trabalham nos bastidores da seleção.

"Obrigado a cada companheiro, a cada membro da comissão técnica e a todas as pessoas que trabalham todos os dias para que esta seleção continue sendo uma família", escreveu.

A Argentina enfrenta a Espanha neste domingo, no New York New Jersey Stadium, em busca do quarto título mundial de sua história e do bicampeonato consecutivo, após a conquista da Copa do Mundo de 2022, no Catar

Despedida das Copas do Mundo

A decisão também deve marcar a última partida de Messi em uma Copa do Mundo. Aos 39 anos, o atacante do Inter Miami já indicou que não pretende disputar outra edição do torneio.

Considerado um dos maiores jogadores da história do futebol, Messi encerra sua trajetória em Mundiais depois de conquistar o título no Catar, em 2022, além de levantar duas edições da Copa América, em 2021 e 2024, e a Finalíssima de 2022 pela seleção argentina.

Desde o início da campanha na Copa de 2026, companheiros de equipe repetiram que o objetivo era adiar ao máximo a despedida de Messi da competição, transformando a decisão contra a Espanha no último capítulo de uma das carreiras mais vitoriosas do futebol mundial.

(Com Agência EFE)