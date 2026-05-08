Arsenal x PSG: quando é a final da Champions League?

A final da Champions League está definida: Arsenal x PSG farão a grande decisão no próximo dia 30 de maio, às 13h, de Brasília, em Budapeste, na Hungria.

O PSG garantiu a vaga após empatar por 1 a 1 com o Bayern de Munique na última quarta-feira, 6. No jogo de ida, os franceses levaram a melhor, vencendo pelo incrível placar de 5 a 4. Com isso, o agregado terminou em 6 a 5 para os parisienses, carimbando a vaga na decisão.

Já o Arsenal venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0 na terça-feira, 5. Após um empate por 1 a 1 no jogo de ida, os Gunners avançaram pelo placar agregado de 2 a 1.

Os franceses vão em busca do seu segundo título do torneio, sendo que o primeiro foi conquistado em 2025, diante da Internazionale, em uma goleada por 5 a 0.

Já o Arsenal nunca venceu o torneio e quer o título inédito. Os ingleses disputaram uma final de Champions League apenas uma vez na história, na temporada 2005/06. A equipe perdeu para o Barcelona por 2 a 1.

Equipes tem agenda agitada antes da final