Arsenal x PSG: quando é a final da Champions League?

Bukayo Saka: Jogador marcou o gol da classificação do Arsenal ((Foto: Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images))
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Publicado em 8 de maio de 2026 às 06h48.
A final da Champions League está definida: Arsenal x PSG farão a grande decisão no próximo dia 30 de maio, às 13h, de Brasília, em Budapeste, na Hungria.
O PSG garantiu a vaga após empatar por 1 a 1 com o Bayern de Munique na última quarta-feira, 6. No jogo de ida, os franceses levaram a melhor, vencendo pelo incrível placar de 5 a 4. Com isso, o agregado terminou em 6 a 5 para os parisienses, carimbando a vaga na decisão.
Já o Arsenal venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0 na terça-feira, 5. Após um empate por 1 a 1 no jogo de ida, os Gunners avançaram pelo placar agregado de 2 a 1.
Os franceses vão em busca do seu segundo título do torneio, sendo que o primeiro foi conquistado em 2025, diante da Internazionale, em uma goleada por 5 a 0.
Já o Arsenal nunca venceu o torneio e quer o título inédito. Os ingleses disputaram uma final de Champions League apenas uma vez na história, na temporada 2005/06. A equipe perdeu para o Barcelona por 2 a 1.
Apesar de estarem com a cabeça na final, ambas as equipes possuem compromissos pelas ligas locais antes. Os Gunners, que também lutam pelo título da Premier League, terão duelos contra West Ham, Burnley e Crystal Palace.
Já os franceses, que também brigam pelo título francês, terão confrontos contra o Stade Brestois, Lens e Paris FC antes da partida da Champions League.