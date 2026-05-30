PSG X Arsenal: veja a provável escalação do Arsenal para a final da Champions League

Champions League: veja provável escalação de PSG e Arsenal para a final (David Price/Arsenal FC/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 30 de maio de 2026 às 06h01.
O Arsenal enfrenta o Paris Saint-Germain (PSG) neste sábado, 30, pela final da Champions League.
A decisão será disputada na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria. O Arsenal teve uma temporada de sucesso com a conquista da Premier League e agora busca o primeiro título europeu de sua história.
O time comandado por Mikel Arteta chega embalado para a decisão. Além da campanha vitoriosa no Campeonato Inglês, o Arsenal vem de uma sequência positiva na reta final da temporada, com cinco vitórias consecutivas entre Premier League e Champions League.
Na semifinal da Champions League, os ingleses eliminaram o Atlético de Madrid. No jogo de ida, fora de casa, o Arsenal empatou por 1 a 1. Na volta, em Londres, venceu por 1 a 0, com gol de Bukayo Saka ainda no primeiro tempo, e avançou com placar agregado de 2 a 1.
Para a final, Arteta não deve contar com Ben White e Jurrien Timber, ambos afastados por lesão. Com base nos últimos jogos, a provável escalação do Arsenal tem Raya no gol; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori na defesa; Rice, Eze e Odegaard no meio-campo; Saka, Havertz e Trossard no ataque.
O retrospecto entre as equipes é equilibrado. Nas últimas sete partidas oficiais, foram duas vitórias para cada lado e três empates. Esta será a primeira vez que PSG e Arsenal se enfrentam em uma final continental.
Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice, Eze e Odegaard; Saka, Havertz e Trossard.
Técnico: Mikel Arteta.
A partida acontece às 13h, do horário de Brasília, neste sábado, 30.
O jogo será transmitido pela TNT (TV fechada) e pela HBO Max (streaming).