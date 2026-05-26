PSG x Arsenal: final da Champions terá novo horário; veja qual

"Com essa mudança, estamos colocando a experiência dos torcedores no centro do nosso planejamento. A final da Liga dos Campeões é o ponto alto da temporada de futebol, e o novo horário de início a tornará ainda mais acessível, inclusiva e impactante para todos os envolvidos", explicou o presidente da Uefa, Aleksander Čeferin, ao anunciar o novo horário.

Impacto da mudança de horário

Com o duelo acontecendo às 18h, no horário local, algumas mudanças devem ocorrer para facilitar a vida dos torcedores. Um deles é o transporte público, que fica mais acessível. A prefeitura de Budapeste implementou serviços de transporte adicional para ajudar na locomoção da torcida.

A Hungria disponibilizou transporte gratuito a torcedores que tenham ingresso em determinadas linhas de metrô, além de poder usar o serviço expresso que liga o aeroporto ao centro da cidade.

Além disso, os torcedores poderiam permanecer por mais tempo nas ruas, ajudando na economia local. Outro ponto que auxiliaria os clubes é que as delegações poderiam retornar no mesmo dia aos seus respectivos países, logo após o jogo.