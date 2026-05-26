PSG x Arsenal: final da Champions terá novo horário; veja qual

Champions League: final acontece neste sábado, 30 (Kristian Skeie - UEFA/Getty Images)
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Publicado em 26 de maio de 2026 às 09h51.
A final da Champions League acontecerá três horas antes em comparação às edições anteriores.
O duelo decisivo entre PSG x Arsenal, que acontece no próximo sábado, 30, está marcado para às 13h, de Brasília, e não mais às 16h, como anteriormente.
Essa antecipação foi decidida pela Uefa em outubro de 2025, época em que o torneio ainda estava na terceira e quarta rodadas da fase inicial.
A decisão foi tomada para aprimorar a experiência geral do torcedor no dia do jogo. Com o horário sendo antecipado, logística e operações seriam otimizadas. Além disso, a Uefa busca ampliar o número de famílias e crianças no estádio, o que poderia ser facilitado pelo horário mais cedo.
"Com essa mudança, estamos colocando a experiência dos torcedores no centro do nosso planejamento. A final da Liga dos Campeões é o ponto alto da temporada de futebol, e o novo horário de início a tornará ainda mais acessível, inclusiva e impactante para todos os envolvidos", explicou o presidente da Uefa, Aleksander Čeferin, ao anunciar o novo horário.
Com o duelo acontecendo às 18h, no horário local, algumas mudanças devem ocorrer para facilitar a vida dos torcedores. Um deles é o transporte público, que fica mais acessível. A prefeitura de Budapeste implementou serviços de transporte adicional para ajudar na locomoção da torcida.
A Hungria disponibilizou transporte gratuito a torcedores que tenham ingresso em determinadas linhas de metrô, além de poder usar o serviço expresso que liga o aeroporto ao centro da cidade.
Além disso, os torcedores poderiam permanecer por mais tempo nas ruas, ajudando na economia local. Outro ponto que auxiliaria os clubes é que as delegações poderiam retornar no mesmo dia aos seus respectivos países, logo após o jogo.
"A localização central de Budapeste, no coração da Europa, sempre a tornou acessível de todo o continente. Na última década, a cidade começou a traduzir essa vantagem logística, juntamente com o desenvolvimento contínuo da infraestrutura, em uma posição mais forte no cenário internacional de eventos esportivos", disse a consultoria Football Benchmark, em um relatório publicado sobre a final da Champions.
Além de tudo o que já foi citado, a audiência também seria um ponto positivo nesse novo horário da Champions League. Com a antecipação, a final, que será transmitida em mais de 200 países, deve ter mais telespectadores.