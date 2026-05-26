Esporte

PSG x Arsenal: final da Champions terá novo horário; veja qual

Uefa antecipou decisão em três horas para melhorar logística, ampliar acesso de famílias e aumentar a audiência

Champions League: final acontece neste sábado, 30 (Kristian Skeie - UEFA/Getty Images)

Champions League: final acontece neste sábado, 30 (Kristian Skeie - UEFA/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 26 de maio de 2026 às 09h51.

A final da Champions League acontecerá três horas antes em comparação às edições anteriores.

O duelo decisivo entre PSG x Arsenal, que acontece no próximo sábado, 30, está marcado para às 13h, de Brasília, e não mais às 16h, como anteriormente.

O que motivou a mudança de horário?

Essa antecipação foi decidida pela Uefa em outubro de 2025, época em que o torneio ainda estava na terceira e quarta rodadas da fase inicial. 

A decisão foi tomada para aprimorar a experiência geral do torcedor no dia do jogo. Com o horário sendo antecipado, logística e operações seriam otimizadas. Além disso, a Uefa busca ampliar o número de famílias e crianças no estádio, o que poderia ser facilitado pelo horário mais cedo.

"Com essa mudança, estamos colocando a experiência dos torcedores no centro do nosso planejamento. A final da Liga dos Campeões é o ponto alto da temporada de futebol, e o novo horário de início a tornará ainda mais acessível, inclusiva e impactante para todos os envolvidos", explicou o presidente da Uefa, Aleksander Čeferin, ao anunciar o novo horário.

Impacto da mudança de horário

Com o duelo acontecendo às 18h, no horário local, algumas mudanças devem ocorrer para facilitar a vida dos torcedores. Um deles é o transporte público, que fica mais acessível. A prefeitura de Budapeste implementou serviços de transporte adicional para ajudar na locomoção da torcida.

A Hungria disponibilizou transporte gratuito a torcedores que tenham ingresso em determinadas linhas de metrô, além de poder usar o serviço expresso que liga o aeroporto ao centro da cidade.

Além disso, os torcedores poderiam permanecer por mais tempo nas ruas, ajudando na economia local. Outro ponto que auxiliaria os clubes é que as delegações poderiam retornar no mesmo dia aos seus respectivos países, logo após o jogo.

"A localização central de Budapeste, no coração da Europa, sempre a tornou acessível de todo o continente. Na última década, a cidade começou a traduzir essa vantagem logística, juntamente com o desenvolvimento contínuo da infraestrutura, em uma posição mais forte no cenário internacional de eventos esportivos", disse a consultoria Football Benchmark, em um relatório publicado sobre a final da Champions.

Além de tudo o que já foi citado, a audiência também seria um ponto positivo nesse novo horário da Champions League. Com a antecipação, a final, que será transmitida em mais de 200 países, deve ter mais telespectadores.

Acompanhe tudo sobre:Champions LeaguePSGFutebol

Mais de Esporte

Bia Haddad bate dupla favorita e avança às oitavas em Roland Garros

São Paulo x Boston River: veja horário e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

Flamengo x Cusco: veja horário e onde assistir ao jogo pela Libertadores

Quem é o maior artilheiro do Uruguai em Copas do Mundo?

Mais na Exame

Mercados

Lupatech engrossa lista de empresas da bolsa em recuperação extrajudicial

Mundo

Agenda oficial de Trump não prevê encontro com Flávio Bolsonaro nesta terça

Brasil

Anvisa aprova primeira versão nacional do Ozempic após fim da patente

Future of Money

Blockchain pode impedir manipulação de provas digitais, diz pesquisa acadêmica